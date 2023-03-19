澳洲防長否認以「承諾支持台灣」換取美國供應潛艇

撰文：聯合早報
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澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）否認澳洲為了要獲得美國核潛艇，曾向美國承諾會在未來可能爆發的涉台衝突中，為美國提供支持。

據澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲將在澳英美聯盟（AUKUS）協議下，獲得3艘美國製造的維珍尼亞級潛艇（Virginia-class submarine），澳洲也將建造多達8艘核動力潛艇。

馬爾斯星期天（3月19日）在澳洲廣播公司電視節目上被問到，為了獲得3艘維珍尼亞級潛艇，澳洲是否要承諾，美國和中國在未來一旦就台灣問題發生衝突，澳洲將為美國提供支持。

馬爾斯回答：「當然沒有。」他也強調，一旦擁有這些潛艇，澳洲將保持對潛艇的控制權。

中國外交部3月14日就澳洲將從美國購買核潛艇做出回應，批評美英澳建立三方安全夥伴關係，推進核潛艇及其他尖端軍事技術合作，只會刺激軍備競賽，破壞國際核不擴散體系，損害地區和平穩定。

另一方面，澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）星期天告訴澳洲天空新聞（Sky News Australia），有信心AUKUS協議不會影響到他接下來的訪華行程。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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