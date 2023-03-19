美國參議院通過決議　承認麥克馬洪線是中印邊境

美國參議院3月14日通過一項決議，承認麥克馬洪線（McMahon Line）是中國與印度之間的國際邊界和阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）是印度不可分割的一部份。中國稱阿魯納恰爾邦為藏南地區，中印兩國均宣稱擁有這塊土地的主權。



觀察者網稱，中美關係進入動盪期、中印邊境爭端尚未解決之時，美國支持印度對藏南地區擁有主權，無疑讓印度、中國和美國的3邊關係更加複雜。

這項決議由共和黨參議員哈格蒂（Bill Hagerty）和民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）共同提出，它承認阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）是印度不可分割的一部份。

中印關係：麥克馬洪線是一條位於中國與印度邊境東段、阿魯納恰爾邦和西藏之間的邊境線。中國稱阿魯納恰爾邦為藏南地區，中印兩國均宣稱擁有這塊土地的主權。（網易）

哈格蒂說：「在中國繼續對自由和開放的印度洋-太平洋地區構成嚴重和不斷增加的威脅時，美國與我們在當地的戰略夥伴，特別是與印度，肩並肩地站在一起至關重要。」

他還稱：「這項兩黨決議表達參議院支持明確承認阿魯納恰爾邦是印度不可分割的一部份，譴責中國軍事侵略以改變邊境實際控制線（Line of Actual Control，LAC）沿線現狀，進一步加強美國與印度戰略夥伴關係和四方安全對話（Quad）支持自由和開放的印度洋－太平洋。」

印度軍隊和中國軍隊不時會在兩國邊境發生衝突。最近一次是2022年12月的阿魯納恰爾邦達旺鎮（Tawang）衝突事件，再對上一次是2017年的洞朗事件。

什麼是麥克馬洪線？

麥克馬洪線是一條位於中印邊境東段、阿魯納恰爾邦和西藏之間的邊境線，西面是不丹，東面是緬甸。它把歷史傳統上被認為屬於西藏、面積約9萬平方公里的藏南地區劃入英屬印度。