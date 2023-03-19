特朗普預告被捕　國會暴亂重演？美媒稱警方評估＋準備

美國前總統特朗普（Donald Trump）3月18日稱預計自己會在21日被捕，呼籲支持者出來抗議，在這之後和曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）表明他不會對有人企圖恐嚇予以容忍。



特朗普18日稱預計自己會在週二（21日）被拘留，並促支持者出來抗議。美國全國廣播公司（NBC）稱特朗普可能在本週被控涉嫌向色情片女演員克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）支付封口費，換取她對兩人發生過婚外情噤聲。

NBC報道，執法機構已開始為紐約市中心可能發生的騷亂做準備，審判程序在那裏進行。美國國會大樓2021年1月6日遭特朗普的支持者闖入搗亂，有人傷亡。如今特朗普如此「動員」支持者，令人擔心類似的亂事再度發生。

圖為2023年3月4日，美國保守派政治行動大會（Conservative Political Action Conference，CPAC）在馬里蘭州（Maryland）舉行，美國前總統特朗普出席並發言。（Reuters）

布拉格在致地區檢察官辦公室員工的電子郵件中說：「我們不會容忍恐嚇我們辦公室或威脅紐約法治的企圖。我們的執法人員將確保全面調查對辦公室的任何具體或肯定威脅，並採取適當的預防措施，以確保我們所有1600名員工有安全的工作條件。布拉格2021年11月2日成為第一位當選該職務的黑人。

這封電郵未有點名特朗普，當中僅寫有「與當前調查相關的公開聲明」。

此前，特朗普曾表示，曼哈頓地區檢察官由美國億萬富翁索羅斯（George Soros）資助。