彭博社：瑞信將拒絕瑞銀10億美元收購要約

彭博社3月19日稱，瑞銀（UBS）提出以高達10億美元的價格收購瑞信（Credit Suisse），而後者在其最大股東的支持下正在推遲這筆交易的達成。瑞信上周五（17日）收市時的市值約為74億瑞士法郎（約629億港元）。



知情人士透露，瑞信認為這報價太低，會傷害持有股票的股東和員工。知情人士表示，這兩間在全球金融系統有莫大重要性銀行自金融危機以來首次合併的複雜討論，已促使瑞士和美國當局介入，各方都在推動能夠迅速執行的解決方案。

英媒19日稱，瑞銀提出以最高10億美元收購瑞信。瑞士當局正計劃修改該國法律，繞過股東對該交易的投票，因急於在20日之前確定交易。4名知情人士表示，瑞士兩家最大銀行之間的全股票交易最快在19日晚簽署，而交易定價將僅為瑞信17日收市價的一小部份，這幾乎會讓瑞信的股東血本無歸。

知情人士稱，雙方19日早上就收購要約進行溝通，瑞銀提出以每股0.25瑞郎的價格收購瑞信股票，以瑞銀股票支付，這價格遠低於瑞信17日1.86瑞郎的收市價。知情人士補充稱，瑞銀還堅持要求設定重大不利變化條款，即如果其信貸違約息差躍升100個基點或更多，交易將無效。

瑞信稱事態變化得很快，不能保證條款保持不變，也不能保證達成協議。知情人士稱，目前的條款對瑞信及其股東不公平。

瑞士央行、瑞銀、瑞信和瑞士金融市場監管局（Finma）均拒絕對此置評。

路透社3月18日引述消息稱，關於可能收購瑞信一事，瑞銀正尋求約60億美元的政府擔保。

一名消息人士稱，談判面臨重大障礙，而如果兩間銀行合併，將導致1萬個職位流失。瑞銀雇員協會19日呼籲即時成立工作小組，應對可能出現的狀況。