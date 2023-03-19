瑞銀據報斥10億美元收購瑞信　最快於周一前達成協議

瑞銀收購瑞信的交易，最快或於周一（20日）前達成。據報斥資10億美元收購瑞信。據英國傳媒報道，瑞士當局計劃改變瑞士法律，以繞過瑞銀股東以快加流程交易，務求在周一前達成交易。



報道引述4名知情人士指出，瑞銀及瑞信會在最快在周日（19日）傍晚簽定協議，作價將為瑞信於上周五（17日）收市價一部份，又指出會跳過所有股東。

報道又指出瑞銀目前會出價每股0.25瑞士法郎收購瑞信，遠低於瑞信於上周五收市價1.86瑞士法郎。報道又指出若瑞銀的信貸達約掉期（CDS）跳升100個基點，交易協議條款將會有重大轉變。報道亦引述知情人士指出，目前情況進展得相當快，同時並無指出條款會一致，或任何協議已達成。

報道指交易條款對瑞信股東不公允

報道又指出現行的條款對瑞信及其股東是不公允，另有意見指出由於不容許瑞銀股東投票，這有違正常的企業管治。

報道又指出目前瑞銀與瑞信的接觸仍相當有限，亦反映出瑞士央行及瑞士金融監管機構對協議條款有巨大影響，又指出美國聯儲局同意交易的進度。

報道又指出按目前的條款，瑞信的股票價值最多為10億美元，作價明顯未反映出瑞士央行確保交易完成。

報道指出，瑞士央行﹑瑞士金融監管機構﹑瑞銀及瑞信均不作評論。

《彭博》﹕瑞信擬拒絕交易

目前尚未知悉雙方最終會否達成協議，因為據《彭博》報道引述知情人士指出，瑞信一方認為報價太低會傷害股東及持有該行股東的員工。同時指出交易屬自金融危機以來，這兩間來自瑞士﹑在全球金融系統具重要性的銀行商議合併。

瑞銀收購瑞信的交易早於上周五（18日）傳出。《路透》引述消息人士指出，瑞銀就可能收購瑞信，向瑞士政府尋求60億美元政府擔保。

一名消息人士指出，若兩間銀行合併，將導致1萬職位流失。