中俄友好協會：俄羅斯人民對習近平主席懷有崇高敬意

國家主席習近平將於3月20日稍後時間訪問俄羅斯，新華社19日訪問中俄友好協會第一副主席庫利科娃（Galina Kulikova）。庫利科娃表示，俄羅斯人民熱切盼望習近平主席再次訪問俄羅斯。



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庫利科娃說，2013年習近平當選國家主席後，將俄羅斯作為首個進行國事訪問的國家。訪問期間，習近平主席在莫斯科國際關係學院發表重要演講，闡述構建人類命運共同體理念和建立新型國際關係的主張，展現了新時代中國特色大國外交的風範，給俄羅斯社會各界留下深刻印象。

庫利科娃表示，她將向俄羅斯人民宣傳習近平主席提出的「一帶一路」倡議和構建人類命運共同體理念，因為上述倡議和理念為世界各國人民帶來切實福祉。

圖為3月17日，北京前往莫斯科的中歐班列開出。（新華社）

庫利科娃表示，她非常崇敬習近平主席，習近平主席的勇氣、毅力、謙遜和決心給她留下深刻印象。庫利科娃形容他習近平主席是一個熱愛人民，為人民幸福而努力的領導人。

庫利科娃表示表示，俄羅斯人民對習近平主席懷有崇高敬意，而根據近期的一份社會調查，俄羅斯民眾普遍認為中國是好朋友。她認為，習近平再次當選國家主席後仍然選擇俄羅斯作為第一個進行國事訪問的國家，突顯俄中新時代全面戰略協作夥伴關係的重要性。

庫利科娃16歲進入莫斯科國際關係學院學習中文，自此與中國結下不解之緣。她曾多次到訪中國並在中國工作生活。庫利科娃說，中國取得的全方位發展成就為俄中合作提供了新機遇。兩國合作擁有堅實的政治基礎，產業互補性強，去年雙邊貿易額已接近2000億美元。雙方可以在能源、農業、林業、旅遊業、科技等領域加強合作，進一步挖掘地區間合作潛力，將俄遠東開發和中國東北振興戰略有機結合。

庫利科娃說，俄中兩國相互信任、相互尊重，在涉及彼此核心利益的問題上相互支持，致力於推動建立更加公正合理的國際秩序。兩國肩並肩加強合作、背靠背相互支持，是山水相連的好鄰居，精誠合作的好夥伴。