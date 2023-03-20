習近平訪俄前發表文章　促各方務實對話解決烏克蘭危機

中國國家主席習近平3月20日起國事訪問俄羅斯3天，他同日在俄國媒體發表署名文章，強調中國在烏克蘭危機上秉持客觀公正立場，積極勸和促談，相信只要各方堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑。



習近平在《俄羅斯報》及俄新社網站發表題為「踔厲前行，開啟中俄友好合作、共同發展新篇章」的署名文章，當中談及中俄關係，他指中俄雙方政治互信不斷鞏固，打造大國關係新範式，雙方在國際舞台密切協作，履行大國責任擔當，並期待同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）一道，共同擘劃未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係發展新願景、新藍圖、新舉措。

針對烏克蘭危機去年起全面升級，習近平強調，中方始終著眼事情本身的是非曲直，秉持客觀公正立場，積極勸和促談。他亦相繼提出多項主張，包括應該遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國合理安全關切，支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，確保全球產業鏈供應鏈穩定等。

習近平又表示，對於中方早前發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，吸納了各方合理關切，體現了國際社會在烏克蘭危機問題上的最大公約數，為緩解危機外溢、推動政治解決發揮了建設性作用。他指出，相信只要各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑。