新華社：俄羅斯各界熱切期盼習近平到訪

新華社19日報道中國國家主席習近平應俄羅斯總統普京邀請，3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。以下是新華社報道全文，原題是《推動新時代中俄關係取得新的更大發展——俄羅斯社會各界熱切期盼習近平主席對俄羅斯進行國事訪問》。



俄羅斯社會各界人士高度評價近年來中俄關係的高水平發展，熱切期盼習近平主席訪俄，相信此訪將進一步加深兩國政治、經貿、人文等領域合作，推動新時代中俄關係取得新的更大發展，為世界發展進步作出貢獻。

元首引領 中俄關係煥發勃勃生機

元首交往是中俄關係的指南針和定盤星。在兩國元首引領下，中俄關係煥發勃勃生機，不斷彰顯出強大的內生動力，成功走出了一條大國戰略互信、鄰里友好的相處之道，樹立了新型國際關係的典範。俄各界期待習近平主席此次訪問俄羅斯期間，兩國元首將共同推動俄中合作行穩致遠，不斷造福兩國人民。

「俄羅斯民眾對習近平主席懷有崇高敬意，熱切期待老朋友到訪。」俄中友好協會第一副主席加林娜・庫利科娃從事俄中公共外交事業逾65年，曾被授予中國「友誼勳章」。她說，習近平主席此次訪問突顯中國對兩國關係的高度重視，將推動兩國進一步深化務實合作。

俄羅斯人民友誼大學教授尤里・塔夫羅夫斯基是俄羅斯知名漢學家，他撰寫的《習近平：正圓中國夢》是俄羅斯首部關於中國國家主席習近平的專著。得知習近平主席即將訪俄，塔夫羅夫斯基激動不已。

「2013年3月，習近平當選國家主席後，首次出訪就選擇了俄羅斯。十年後，習近平再次當選國家主席後的首訪也選擇了俄羅斯，這具有非常重要的意義。新時代俄中關係成果豐碩，兩國在雙邊和全球層面保持高水平互動，兩國領導人之間的交流卓有成效。」塔夫羅夫斯基說。

2013年以來，習近平主席同普京總統共同規劃雙邊關係發展和各領域務實合作，深入坦誠交流治國理政經驗，就國際重大議題密切溝通協調，並多次出席對方舉辦的重大活動。雙方堅持構建多極世界格局的大方向，倡導和踐行真正的多邊主義，就推動中俄關係提質升級、維護地區安全穩定、構建人類命運共同體達成一系列重要戰略共識。

俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所中國政治與經濟部門主任謝爾蓋・盧科寧認為，習近平主席這次訪問再次證明了俄中關係的重要，俄中雙方將繼續踐行真正的多邊主義，推動構建多極世界格局、完善全球治理，為世界發展進步作出貢獻。

中俄關係：圖為2022年2月4日，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館同俄羅斯總統普京舉行會談。（新華社）

深化合作 促進中俄關係不斷發展

中俄堅定支持彼此維護核心利益，雙邊貿易額再創新高，重點領域合作項目穩步實施，跨境互聯互通取得標誌性進展。俄各界人士期待習近平主席此訪將繼續推進雙邊各領域互利合作，深化「一帶一路」建設與歐亞經濟聯盟對接合作，助力兩國實現各自發展振興目標。

俄中友好協會副主席謝爾蓋・薩納科耶夫表示，2022年俄中雙邊貿易額創紀錄地突破1900億美元，期待習近平主席的來訪推動俄中務實合作再上新台階。

俄羅斯遠東聯邦大學國際關係副教授安德烈・古賓說，俄在鐵路、北方航道物流運輸以及能源出口等方面有潛力，期待兩國在這些領域加強合作。

塔夫羅夫斯基認為，習近平主席此訪將開啟俄中經濟、科技、人文等領域合作的新階段，期待兩國積累的務實合作經驗將雙邊關係推向新高度。

「習近平主席此次訪問將釋放重要的積極信號，表明俄中新時代全面戰略協作夥伴關係將穩步向前，兩國合作不受外部影響，為企業發展提供穩定環境和清晰前景，對俄中工商界都是重大利好。」俄羅斯-亞洲工業家和企業家聯盟主席維塔利·曼科維奇說。

近年來，「一帶一路」建設與歐亞經濟聯盟對接合作結出累累碩果。俄羅斯共產黨中央委員會副主席德米特里·諾維科夫說：「『一帶一路』倡議影響着全球眾多國家和數十億人。我們從這一倡議中看到的是平等互利合作，倡議能夠促進各國產業發展、人才隊伍擴大、就業崗位增加以及生活條件改善。」

曾多次訪問中國的諾維科夫目睹了中國的快速發展。他說，無論是中國自身的進步，還是「一帶一路」倡議的實施，都有助於推動地區乃至全球發展。他期待在習近平主席此訪期間兩國討論經貿合作問題，充分釋放俄中經濟關係的巨大潛力。

中俄關係：圖為2022年2月4日，俄羅斯總統普京訪華時，與中國國家主席習近平在北京合照。（Reuters）

密切交流 推動夥伴友誼民心相通

國之交在於民相親，民相親在於心相通。中俄兩國文化底蘊深厚，人文合作歷史悠久、成果豐碩。俄各界期待習近平主席此訪將進一步加深兩國相互信任和理解，夯實兩國人民世代友好的政治基礎和民意基礎。

著有多部中國文化題材作品的俄羅斯功勳藝術活動家伊琳娜・扎哈羅娃認為，習近平主席此次訪俄必將推動兩國文化交流和民心相通。她說，俄羅斯和中國都擁有璀璨的文化，既各具特色，又有相通之處，通過舉辦民俗作品展覽、學術交流等文化活動能夠不斷增強兩國民眾的相互理解。

近年來，中俄兩國在科教、人文等領域的交流日益密切。俄羅斯遠東聯邦大學分管國際合作的副校長葉夫根尼・弗拉索夫說，為支持兩國聯合科學研究項目，俄羅斯高等教育機構本學年為中國學生劃撥940個公費留學名額，下學年將繼續增加。

中俄互為最大鄰國，遊客往來頻繁。中國多年來是俄羅斯主要遊客來源國。中國試點恢復出境團隊旅遊業務後，俄羅斯2月下旬迎來新冠疫情以來首個中國旅遊團。俄羅斯旅遊業聯盟副主席亞歷山大・奧紹連科說，希望今年能夠接待更多來訪的中國遊客。

隨着中國優化調整疫情防控措施，中俄兩國各項人文交流活動蓄勢待發。俄羅斯文化部長奧莉加・柳比莫娃說，俄方對今年一系列俄中文化交流活動充滿期待，相信這些活動將不斷推動雙邊人文交往，加深兩國人民友誼。

俄羅斯國家公共科學技術圖書館科學主任助理維克托・庫普里欣從新聞中得知習近平主席即將訪問俄羅斯的消息，十分期待，「我反覆讀了《習近平談治國理政》。他是一位持之以恆並且充滿智慧的領導人。」

庫普里欣說：「我們熱切期盼習近平主席到訪俄羅斯，相信這次訪問必將推動俄中新時代全面戰略協作夥伴關係在更高水平上不斷向前發展。」