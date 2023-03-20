習近平訪俄羅斯｜BBC：中國會如何看待這次訪問？

國家主席習近平將在3月20日稍後訪問俄羅斯，英國廣播公司（BBC）發表文章，分別由來自俄羅斯及中國的記者，對這次訪問的分析，以說明中國是如何看待這次訪問。



即看國際專題：習近平晤普京備受期待：體現「合作無限」與「外交創新」？

來自俄羅斯的記者羅森伯格（Steve Rosenberg）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）因發動入侵遭受西方國家的嚴厲制裁，甚至惹來國際法庭發出的刑事拘捕令。這是的他很需要朋友——習近平。

習主席曾稱普京總統為他的「最好朋友」。在克里姆林宮面臨巨大國際壓力的時候，中國國家主席的國事訪問是對俄羅斯及其總統支持的一個明確信號。

遭俄國政府打壓，諾貝爾和平獎得主的新聞工作者穆拉托夫（Dmitry Muratov）認為，普京正在尋找盟友，並試圖使俄羅斯成為與中國以及印度、拉丁美洲的一些地區和非洲的共同堡壘的一部分，以建立他的反西方世界。

「普京正在建立自己的集團。他不再相信西方，且他再也不會相信了。」

莫斯科以前所未有地依賴着北京，但是，北京會否如一年前兩國所說的「沒有限制的夥伴關係」卻值得商榷。俄羅斯正渴望中國會協助攻擊烏克蘭，向俄羅斯提供武器。美國聲稱中國正在考慮這樣做，但北京否認了這一點。

在習近平訪問莫斯科前，在俄羅斯一些戰爭支持分子已經過度興奮，甚至欣喜若狂。但有如俄羅斯自己會說的：「希望並沒有壞處，但這不意味着會發生。」如果有要找一個例子，就是中俄無限制夥伴關係確實有限制。

俄羅斯國家電視台的一個訪談節目非常直白地指出了這一點，軍事專家霍達列諾克（Mikhail Khodarenok）指出：「中國只能有一個盟友。中國自己。中國只能有一套利益，親中國的利益。」

圖為2022年2月，普京訪問北京與習近平會面。（Reuters）

來自中國的記者麥克唐奈（Stephen McDonell）表示，很多分析家都在思考，如果俄羅斯在戰場上面臨着明顯的、羞辱性的失敗，中國會怎麼做。

中國政府說它是中立的。習近平與普京可能會談論其他事情，但更多的注意力都會放在烏克蘭危機上。

中國政府聲稱的中立性也與國家控制的新聞報導不符，晚間的電視報道採用克里姆林宮的路線，用很大的篇幅指責西方引發衝突，既不談「戰爭」，也不使用「入侵」字眼。中國公開表示，所有國家的主權都應該得到尊重，其他國家（即俄羅斯）的合法安全關切也應該得到尊重，但習近平目前正在訪問的地方不是基輔，而是莫斯科。

習近平向普京發出的信號只能有三個方面：1. 敦促普京是時候考慮以一些面子上的妥協來撤退；2. 協助普京繼續前進或甚至更猛烈的進攻；3. 不會提出任何意見。

中國剛剛促成了伊朗和沙烏地阿拉伯重新建立外交關係的協議，在變得越來越有自信的同時，顯示着中國要把自己投入到國際事務去，這似乎使第三種信號變得不太可能。

對於第一種信號，如果北談能在伊朗和沙特達成協議後，再次讓俄烏戰爭平息，中國將更能宣稱自己是全球和平締造者，可為習近平帽子上扣上一朵漂亮的羽毛。

至於第二種選項是最暗淡的，但有一種解讀是，俄羅斯與烏克蘭的戰爭對北京的地緣政治戰略起了正面作用。克里姆林宮正在與西方對抗，消耗著北約的資源，戰爭持續的時間越長，就越能考驗西方公眾對更多衝突的容忍——假若中國要以武力攻擊台灣。北京方面的考慮可能是，俄烏戰爭持續的時間越長，越沒有人願意捲入另一場戰爭。