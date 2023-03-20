華府官員：中國是能源業最大威脅　美國須加強防範網絡攻擊

美國網絡安全高級官員稱，美國必須加強對能源業的保護，以防止中國網絡攻擊，並認為這比俄烏戰爭期間防範俄羅斯的攻擊更為緊迫。



美國網絡安全和基礎設施安全局局長伊斯特利（Jen Easterly）上週（9日）在標普全球（S&P Global）劍橋能源週（CeraWeek）會議上說：「我們都需要關注的重大威脅是中國」。她形容，如果俄羅斯是颶風，那中國則是氣候變化。

她指出，從烏克蘭吸取的一大教訓是，中國必須讓美國基礎設施陷入危險，才能提高攻台灣行動的成功率。

她說，目前沒有來自俄羅斯的重大網絡攻擊，避免了俄美之間的衝突升級。同時，美國情報部門官員上週也向國會議員指，中國是美國的頭號威脅。

她還說，雖然許多能源公司響應當局2022年推出的預防行動，包括提供指引給個人、組織和領導層加強網絡安全，但認為包括電力供應商在內的關鍵業者需要設置足夠的冗餘和手動操控，以抵禦攻擊。她強調，高管人員也需要將國家安全當作企業管理的問題來對待。其中，美國最大的核電力公司艾索倫正尋求施行針對物理攻擊的防禦措施。

埃克西隆（Exelon）總裁巴特勒（Calvin Butler）說，執法當局2月阻止一個針對其巴爾的摩（Baltimore）電網的襲擊計劃後，公司便對這次的攻擊展開模擬行動，以找出隔離衝擊和防止大規模故障的方法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

