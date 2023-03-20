涉訓練解放軍飛行員　前美軍澳洲落網　律師質疑：美國幕後操作

一名美國前海軍陸戰隊飛行員正在澳洲面臨美國的引渡申請，星期一（3月20日）他的律師在悉尼出席引渡聽證會後，在法庭外告訴媒體，這名飛行員可能是被美國安全機構從中國「誘騙」到澳洲後被捕的。



路透社報道，54歲的達根（Daniel Duggan）因擔任指導中國軍事飛行員在航空母艦降落的教練，被控違反美國軍備控制法。

自2014年起居住在中國的達根，2022年10月抵達新南威爾士州（New South Wales）一個鄉村小鎮不久，就被澳洲聯邦警察逮捕。同一週，英國警告英國前國防人員，不要在達根曾工作過的南非飛行學院為中國人民解放軍飛行員提供訓練。

達根的引渡審訊星期一被展延到5月，原因是他的律師正在向澳洲政府機構申請一些文件，以便為他辯護。

律師：澳發安全許可讓達根回澳工作 卻在飛澳途中撤銷

達根的律師米拉利斯（Dennis Miralis）在法庭外說，達根原本已獲得澳洲安全情報局（ASIO）的安全許可，讓他可以返回澳洲開始一份新的飛行工作。但在他飛回澳洲的航班上，他的安全許可卻被撤銷。

米拉利斯說，根據美國法律，利用安全許可為「誘餌」是合法的，但如果澳洲安全情報局給予達根的安全許可，只是一種他「可以返回澳洲的假象」，那將是一個「極度嚴重的問題」。

他還說：「我們目前正在研究，達根返回澳洲的安排是不是美國在幕後操作，因為美國知道這裏是他可以被引渡的司法管轄區。」

安全情報局發表聲明說，無法對已提交法庭審理的案件置評。

在美國波士頓出生的達根在美國海軍服務12年後，於2002年移居澳洲，2012年取得澳洲公民權後，選擇放棄美國公民權。他在2014年移居中國之前，在澳洲生活了10年，在澳洲育有6名孩子。

達根目前被關押在澳洲一所戒備森嚴的監獄中。

本文獲《聯合早報》授權轉載

