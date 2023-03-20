伊拉克戰爭20周年：美國反戰人士集會　中國批華府沉迷戰爭

撰文：張顥庭
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2023年3月20日是美國發動伊拉克戰爭20周年。美國18日有反戰人士舉行集會，呼籲美國放棄針對敵國的軍國主義與制裁。中國外交部發言人華春瑩20日發文批評美國沉迷軍事建設、戰爭與破壞。

美國數千名反戰人士18日在華盛頓舉行集會，呼籲華府停止巨額軍援烏克蘭，放棄針對敘利亞等敵國的制裁行動，並終止對以色列援助。有示威者譴責美國與中國展開新冷戰。

主辦者表示，抗議旨在就「全球大戰」威脅，以及美國軍國主義在國內外造成的影響提出警告。

一名示威者稱，「我們紀念在阿富汗、伊拉克、索馬里、巴勒斯坦和也門等因美國發動戰爭而喪生的人們，呼籲美國官員停止資助無止境的戰爭。」

圖為2003年3月21日，美軍在伊拉克作戰。（Reuters）

美國時任總統布殊（George Bush）2003年3月20日聲稱伊拉克總統薩達姆（Saddam Hussein）違反聯合國安理會決議，擁有大殺傷武器，隨即與西方盟友入侵伊拉克。

據美國軍隊時報（Military Times）網站3月17日報道，根據15日公布的一份報告，伊拉克戰爭已造成逾55萬人死亡，耗資近1.8萬億美元。

華春瑩批評美國

中國外交部發言人華春瑩20日在Twitter發文紀念伊拉克戰爭20周年。她在文中指出，美國一直沉迷軍事建設、戰爭和破壞，斥責美方「反恐戰爭」已導致90萬人死亡。

華春瑩表示，相反，中國始終致力於對話、和平與建設。僅在非洲，中國已協助建設130多個醫療設施、170多所學校、公路及鐵路長達13000多公里。

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