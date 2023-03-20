曼谷的士劏台灣客收貴幾倍　泰國殺雞儆猴　司機永久被禁機場搵食

泰國一名的士司機涉嫌以虛假的劃一的士收費表，向一名台灣女遊客騙取超額收費，東窗事發後，素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）決定永久禁止這名的士司機到機場接載乘客。



的士劏客不論發生在什麼地方，都會對當地旅遊業構成打擊。圖為2020年2月28日，在泰國清邁穿上傳統服飾的遊客，她穿在完成着裝後會在一個村莊參觀。（Reuters）

泰國《民族報》報道，被騙的女遊客要從機場前往曼谷市中心，司機向她收取的車費介於1,200至1,500泰銖（約276至346港元）。若按的士計價器收費，這段車程僅需300泰銖（約69.1港元）。

素萬那普國際機場管理層星期天（3月19日）傳喚這名的士司機進行調查後發表聲明說，這名司機一直使用一張偽造的的士收費表，但沒有公布他的姓名。他所用的的士收費表顯示各個目的地的統一收費。

據悉，匯集泰國旅遊新聞的一個Facebook專頁日前出現的一則帖文寫道：「無恥！一名台灣女子從素萬那普機場乘的士到曼谷市中心，竟被索取1,200至1,500泰銖。那名的士司機說這是機場的的士收費。」帖文還附上一張標題為《國際機場的士收費表》的照片。

外來遊客人生地不熟，容易成為的士業內害群之馬下手目標。圖為2023年1月6日，在曼谷考山路購買大麻的遊客。（Reuters）

帖文出現後，負責素萬那普機場運營的泰國機場公司在帖文評論區表示，將立即調查這起事件。

機場管理部門說，所有在素萬那普國際機場接載乘客的的士司機都必須向機場登記，才能接載乘客，而且必須依照計價器的價格收費，不許向乘客收取定額的車費。

機場籲陸交部吊銷的士執照

機場管理人員說，涉案的的士司機已永遠被禁止在素萬那普國際機場的的士站接載乘客，並已將他的資料送交泰國陸路交通部，要求陸路交通部考慮吊銷他的的士執照，因為他破壞了泰國的聲譽，而且可能還有其他遊客上過他的當。

另外，針對素萬那普國際機場向的士司機徵收50泰銖附加費，是促使的士司機向乘客收取定額收費的報道，機場管理層予以駁斥，稱額外徵收的50泰銖是歸的士司機所有，目的是為鼓勵的士司機到機場服務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

