英媒指梅根要哈里王子獨自去查理斯加冕典禮　戴妃前管家談內情

英王查理斯三世（King Charles III）的加冕典禮即將於5月6日登場，而已經跟王室鬧僵的哈里王子（Prince Harry）夫婦是否會出席，也成為全球關注的焦點。



有英國媒體則指出，哈里王子將會獨自參加儀式，妻子梅根（Meghan Markle）則不會出席，原因正是梅根沒有勇氣親自到現場去看其他王室成員的臉色。

根據當地雜誌Closer報道，曾經為已故戴安娜王妃工作10多年的前管家伯樂爾（Paul Burrell）稱，儘管哈里王子先前多次在紀錄片與自傳中攻擊英國王室成員，與家人鬧翻，但父親查理斯三世為了維持「王室的品格」，仍然邀請哈里夫妻出席5月6日的加冕典禮。

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他指出，即便如此，哈里夫妻出席這個場合應該會感到非常不自在，尤其是梅根。他直言：「他們真的準備好面對現實了嗎？我不認為梅根有足夠的勇氣與堅強，去面對被她自己出賣的整個王室家族。」

不過他也表示：「我猜哈里王子會一個人出席。梅根可能早就已經告訴他，如果他堅持出席，自己就無法陪在他身邊。」

如果哈里或梅根真的出席加冕儀式，恐怕會被王室成員冷淡對待，因為絕大部份的人不想跟這兩個人有任何瓜葛。

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哈里王子夫婦近日已經收到查理斯三世加冕典禮的邀請，但他們仍在考慮是否出席。伯樂爾說：「是否參加的最終決定權仍掌握在哈里王子與梅根手上，不過對哈里王子而言，看到卡米拉站在那個原本屬於他母親的位置，可能會很痛苦。」

哈里王子先前上訪談節目《60分鐘》時，將卡米拉描述為惡質小三，直言她是父母婚姻中的第三者，而這句話疑似就是查理斯三世下令要收回夫妻倆在英國住處浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）的原因。

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