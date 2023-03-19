巴西美女搭Uber遭歹徒綁架非禮　搶她手機「代發」SMS內容好可怕

美麗熱情的巴西是許多人心目中的觀光勝地，不過治安問題也讓人望之卻步；巴西最大城聖保羅（Sao Paulo）日前發生一單誇張的搶劫案，一名女網紅搭乘Uber時慘被司機綁架，歹徒對她「上下其手」逼迫交出銀行帳戶密碼，搶走她的大筆積蓄，甚至還藉機取得她手機裡的私密照，無法無天行為引發譁然。



《每日星報》報導，擁有9.3萬名粉絲的19歲IG女網紅喬瓦娜（Giovanna Pacheco Dantas）2日凌晨4時20分在聖保羅搭上Uber，剛上車後不久突然又有2名男子坐進來，搶走她的手機和錢包，並要求交出銀行帳戶密碼；歹徒得手後還不善罷干休，用丹塔斯的手機傳訊息給她的親友，表示：「她很正，死了就可惜了。」

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喬瓦娜回憶遭搶過程，指歹徒拍打她的臀部，用一塊黑布蓋住她的頭，強迫她交出手機和銀行帳戶密碼，甚至還將她手機裡的私密照全都傳送到他們的手機，她驚恐表示，「他們一邊拍我的屁股，一邊看我的照片，稱讚我很辣，對我來說根本是折磨。」數小時後她恐慌症發作，搶匪才放人。

喬瓦娜被釋放後，立刻聯繫銀行設法追回竊款，不過最終只拿回1萬雷亞爾（約港幣1.49萬），她也因為害怕歹徒又找上門，不得不搬家；部分搶匪們後續與警方爆發槍戰，於13日遭逮，沒有人受傷。

據稱，這些歹徒以假身分註冊為Uber司機，鎖定高級住宅區為行搶目標，也強奸其他婦女，巴西警方正全力調查。

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