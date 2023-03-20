習近平抵俄羅斯發表書面講話　期待為新時期中俄戰略協作擘畫藍圖

中國國家主席習近平3月20日抵達俄羅斯首都莫斯科，展開3天國事訪問行程，期間會晤俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）。根據央視新聞發布習近平的書面講話，他稱期待同普京就雙邊關係及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，為新時期中俄戰略協作和務實合作擘畫藍圖。



習近平抵達莫斯科伏努科沃專機機場的書面講話全文：

應普京總統邀請，我很高興再次踏上友好鄰邦俄羅斯的土地，對俄羅斯聯邦進行國事訪問。我謹代表中國政府和中國人民，向俄羅斯政府和俄羅斯人民致以誠摯問候和良好祝愿。

中俄兩國是山水相連的友好鄰邦。10年前，我首次以中國國家主席身份對俄羅斯進行國事訪問，同普京總統一道開啟中俄關係全面發展新篇章。10年來，中俄堅持在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上鞏固和發展雙邊關係，樹立了相互尊重、和平共處、合作共贏的新型大國關係典範。雙方政治互信不斷深化，務實合作持續擴大，國際協作密切有效，世代友好深入人心。中俄關係發展成果給兩國人民帶來了實實在在的好處，為世界發展進步作出了重要貢獻。

中俄同為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，在國際事務中發揮着重要作用。面對動盪變革的世界，中方願繼續同俄方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，堅持真正的多邊主義，推動世界多極化和國際關係民主化，推動全球治理朝着更加公正合理的方向發展。

我期待在訪問期間，同普京總統就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，為新時期中俄戰略協作和務實合作擘畫藍圖。相信這次訪問一定會取得豐碩成果，為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係健康穩定發展注入新動力。