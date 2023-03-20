普京將向習近平說明俄在烏克蘭問題立場　肯定討論中國的和平提案

中國國家主席習近平所乘專機據說已抵俄羅斯莫斯科，在此之前，克里姆林宮就多個議題公開回應，包括指出俄總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭等）在習近平訪問期間，將說明有關俄羅斯在烏克蘭問題的立場。



總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在3月20日與記者們進行電話記者會時稱，習近平與普京會就中國2月24日發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」12點聲明內的主題討論。

佩斯科夫稱，兩人肯定會討論中國的和平提案。

海牙國際刑事法院（International Criminal Court ，ICC）3月17日稱普京涉在烏克蘭干犯戰爭罪行，於是向他發出拘捕令。佩斯科夫回應稱，這是對俄羅斯和普京個人存在「明顯敵意」的跡象，但該國繼續冷靜回應，以及繼續其工作。

中國外交部在習近平抵俄前指出，ICC應採取公正立場，以回應有關國際刑事法院決定對普京發出逮捕令的問題。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上對記者表示，中方將繼續在烏克蘭危機中發揮客觀公正作用，在和談中發揮建設性作用。

俄羅斯被指強迫移送烏克蘭兒童到俄控地區，已構成戰爭罪。烏克蘭稱截至2月已有1.6萬名烏克蘭兒童被送往俄羅斯。國際刑事法院3月17日對普京發出逮捕令。

普京會被帶上法庭受審機會微乎其微，這只可能會對他外訪造成影響。