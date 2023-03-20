習近平訪俄︱一文看國事訪問行程 俄羅斯21日晚設國宴招待
中國國家主席習近平3月20日抵達俄羅斯首都莫斯科，展開3天國事訪問行程，期間會晤俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）。根據安排，習近平與普京20日晚上共進晚餐後，21日中俄雙方正式會談，晚上並會設國宴。
在首天行程中，習近平20日下午會一對一會晤普京，兩人共進「非正式晚餐」。
行程第二天的21日會是行程緊湊的一天，早上習近平將會見俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin），然後下午再參與中俄會談。
俄羅斯衛星通訊社講述，這天會有會見儀式、小範圍會談、擴大範圍的會談、文件簽署、向媒體發表聲明，還有國宴。
據克里姆林宮公布，多位俄羅斯官員都會加入參與中俄代表團會談，包括俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、副總理切爾內申科（Dmitry Chernyshenko）、中央銀行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）、國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、俄羅斯航天局局長鮑里索夫（Yuri Borisov）和聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫（Dmitry Shugaev）。
俄方又指，在擴大範圍的會談中，俄羅斯6位副總理、總統幕僚奥列什金（Maxim Oreshkin）、經濟發展部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）、運輸部長薩韋利耶夫（Vitaly Savelyev）、財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）、俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）總監利哈喬夫（Alexei Likhachev）都會參加。
中俄雙方目前均未公布第三天的行程安排。
中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，中國如何形容是次行程？
中國外交部發言人汪文斌17日稱此訪是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平將同普京總統就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。
習近平訪俄議題將包括什麼？
地區安全、中俄貿易、中俄基建、金磚國家、新的金融支付系統，以及備受國際社會注視的俄烏戰爭。