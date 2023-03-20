習近平訪俄︱一文看國事訪問行程　俄羅斯21日晚設國宴招待

中國國家主席習近平3月20日抵達俄羅斯首都莫斯科，展開3天國事訪問行程，期間會晤俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）。根據安排，習近平與普京20日晚上共進晚餐後，21日中俄雙方正式會談，晚上並會設國宴。



在首天行程中，習近平20日下午會一對一會晤普京，兩人共進「非正式晚餐」。

行程第二天的21日會是行程緊湊的一天，早上習近平將會見俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin），然後下午再參與中俄會談。

俄羅斯衛星通訊社講述，這天會有會見儀式、小範圍會談、擴大範圍的會談、文件簽署、向媒體發表聲明，還有國宴。

據克里姆林宮公布，多位俄羅斯官員都會加入參與中俄代表團會談，包括俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、副總理切爾內申科（Dmitry Chernyshenko）、中央銀行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）、國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）、俄羅斯航天局局長鮑里索夫（Yuri Borisov）和聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫（Dmitry Shugaev）。

俄方又指，在擴大範圍的會談中，俄羅斯6位副總理、總統幕僚奥列什金（Maxim Oreshkin）、經濟發展部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）、運輸部長薩韋利耶夫（Vitaly Savelyev）、財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）、俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）總監利哈喬夫（Alexei Likhachev）都會參加。

中俄雙方目前均未公布第三天的行程安排。