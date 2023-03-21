英國BBC敦促員工於公務手機刪除TikTok

英國廣播公司（BBC）3月19日向員工發出指引，敦促除非有合理的業務理由，否則應從公務手機上刪除中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版），而如果員工在私人手機上安裝了TikTok，但因工作原因要使用該手機，則應聯絡公司的資訊安全團隊作進一步討論。



BBC表示，這次決定是基於世界各地政府對數據私隱及安全的擔憂，強調公司非常重視系統、數據及職員的安全及保障，並指公司會繼續不斷檢討包括TikTok在內的第三方平台活動。

BBC是繼丹麥廣播公司後，第二間向TikTok下禁令的國際傳媒機構。而英國政府已於16日以安全為由，宣布即時禁止政府部門及公務員在手機及其他裝置安裝影片分享平台TikTok。TikTok發言人其後對有關決定表示失望，認為英國政府是基於誤解和地緣政治而作出的決定，強調公司已經採取措施，保障用戶數據安全。

美國政府2月宣布禁止聯邦部門的僱員，在政府的流動裝置安裝使用TikTok應用程式，國會、白宮、軍方及超過半數的州政府，亦實施類似措施。歐盟及比利時等多個歐洲國家，亦以保安為理由，相繼禁止政府僱員在公務手機安裝TikTok程式。