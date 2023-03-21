聯合國《世界幸福報告》：芬蘭連續6年奪冠　中國排64香港82

聯合國（UN）3月20日公布2023年《世界幸福報告》 （World Happiness Report 2023），芬蘭繼續排名榜首，中國排第64名，香港列第82位，台灣則排名第27位。



根據聯合國可持續發展解決方案網絡（Sustainable Development Solutions Network）發表的報告，芬蘭連續6年名列世界最幸福國家或地區。

2023年《世界幸福報告》

1. 芬蘭

2. 丹麥

3. 冰島

4. 以色列

5. 荷蘭

6. 瑞典

7. 挪威

8. 瑞士

9. 盧森堡

10. 新西蘭

15.美國

25.新加坡

27.台灣

47.日本

57.韓國

64.中國

70.俄羅斯

82. 香港

92.烏克蘭

聯合國研究人員2020年至2022年向156個國家或地區公民進行調查並收集數據，詢問他們的幸福感受並且根據預期壽命、收入和社會支持等指標作評估。

幸福排名首10名依次為芬蘭、丹麥、冰島、以色列、荷蘭、瑞典、挪威、瑞士、盧森堡和新西蘭。美國排第15名，新加坡第25名，日本第47名，韓國位列第57位，俄羅斯第70名，烏克蘭第92名。