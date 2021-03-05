芬蘭是最幸福國家？電影揭女性被性侵日常　巴士遭性騷擾無人來救

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-07 18:39

一名身著短裙絲襪的少女，在公車上遭到兩名青年騷擾，其他女性乘客視而不見；一名結束派對狂歡的女性，夜半睡房闖入不速之客，遭到索吻熊抱；一名性侵受害者苦等司法正義多年，出庭卻被迫面對加害者，讓心理創傷加劇……這些驚悚情節，竟皆來自全球最幸福國家！由七位芬蘭女性導演創作而成的電影《女性日常》（Force of Habit）3月5日在台上映，彷彿自砸「最幸福」招牌，透過大銀幕控訴一樁樁「狼性」日常，為受害者發聲！

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同為防疫模範生的芬蘭，各方發展一直高居世界前端，更有世界最年輕（現年35歲）女總理馬林（Sanna Marin）。然而即使在如此高度文明的國家，性別暴力卻未曾減緩。去年桑娜．馬林接受時尚雜誌拍攝，就因一席深V露胸造型被扣上辱國罪，「總統不該讓人有性幻想」的輿論攻擊不斷。《女性日常》統籌導演薩里（Kirsikka Saari）感慨表示：「我們口頭上有平等，實際作為卻沒有平等。」

監製導演托伊沃涅米（Elli Toivoniemi）受訪時表示：「這不僅僅是發生在荷里活那些奇怪電影人所做的可怕事情上面，不是把加害者關進監獄就能解決問題。這問題遠比單一事件重大、頻繁，天天都在發生。」劇組盼能藉由《女性日常》電影，邀請觀眾見證那些被漠視的瞬間，真正站在當事人的角度思考，進一步推動正向的改變。

《女性日常》脫胎自短片集《一次性事件》（‎One-Off Incident），原始企劃在#MeToo運動延燒全球的前一年展開，由15位女性創作者、11部短片組成。重新建構為長片的《女性日常》以其中六部交織而成，並補拍新的鏡頭和場景，最後由三位剪接師投注了四個月剪輯而成。統籌導演薩里表示：「此次的群體創作真是一個奇蹟，看過電影的人流着淚向我們傾訴感謝。」

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