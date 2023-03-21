印尼國會通過具爭議就業與投資法

印尼國會投票通過總統佐科維多多（Joko Widodo）一項緊急就業政令，鞏固東南亞這個最大經濟體的投資和就業規則，並取代被裁定部份違憲的2020年一部類似的勞工法。



路透社報道，3月21日通過的勞工法還修訂印尼另外70多部法律，去除繁文縟節，改善經商環境，外國投資者表示歡迎，一些勞工和綠色團體則批評新勞工法過於親商。

佐科維多多於2020年11月簽署《創造就業綜合法》，新勞工法旨在於簡化商業程序，吸引外資，增加就業機會。

但印尼憲法法院2021年11月裁定，由於公眾諮詢不充分，《創造就業綜合法》的通過存在缺陷，限令國會在兩年內重新辯論，否則這部法律將被視為「永久違憲」。

一些法律專家批評佐科維多多簽署緊急政令，是政府繞過法院命令的策略。根據印尼憲法，總統只能在緊急情況下簽署這樣的政令，而國會應該在總統簽署政令後的第一次會議上對總統政令進行表決。

佐科維多多在2022年12月簽署緊急就業政令時，稱持續的全球經濟不確定性為他提供行使行政權力的法律基礎，但國會未能在2023年2月休會前對就業政令進行全體投票。

本文獲《聯合早報》授權轉載

