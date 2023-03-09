印尼男船上橫抱嬌妻　下秒突然丟她落海　CCTV定格驚險一刻

印尼一艘途經巽他海峽（Sunda Strait）的渡輪上發生驚險事件，監視器拍到，一名男子突然把正在收拾行李的妻子抱起來，接着便把人扔下渡輪，誇張行為嚇壞附近乘客，約40多秒影片在網路上瘋傳。



巴喀海尼港（Bakauheni）警察拉菲卡（Ridho Rafika）表示，事件發生在一艘從默拉克（Merak）到巴喀海尼的客輪上。

影片中可看到，男子靠近妻子後幫忙把對方的包包放在椅子上，突然公主抱對方，畫面看起來十分浪漫，然而下秒他卻把人扔下客輪（點擊放大瀏覽）：

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男子把妻子往外扔出後，還像沒事一樣站在一旁觀看，嚇壞剛好坐在附近滑手機的女子，幸好妻子被扔出後緊緊抓住欄杆，被上前幫忙的民眾們及時救出。

有關影片2月24日上傳至網路後瘋傳，網友驚嚇表示，「天啊，是夫妻吵架嗎？有什麼事情不能好好說」。

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警方表示，該名男子疑似有精神疾病問題，所以家人沒有提出控告，「肇事者當時疑似情緒低落，他說他聽到一個聲音，叫他要把妻子扔進海中」。

男子家屬也證實，目前已讓男子接受治療，案件正在調查中。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】