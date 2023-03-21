習近平訪俄新華社評論：中國要對西方說4個「不」
中國國家主席習近平訪問俄羅斯與俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面，新華社21日發布評論稱，中俄關係交好，光明磊落、意義重大，對於美西方要說「不要對主權國家的正常交往說三道四」等4個「不」。
新華社刊發評論指出，習近平訪俄羅斯一事，除了友誼之旅、合作之旅等意涵，和平之旅是國際社會共同期盼，出訪意義特殊。西方國家擔心中國領導人前往俄羅斯，對於美西方，中國要說4個「不」。
首先是「不要對主權國家的正常交往說三道四」。中俄關係友好合作不斷深入，雙方「沒有最好、只有更好」，2013年以來，中俄最高領導人會面40次，中國領導人8次到訪俄羅斯。不管美西方喜不喜歡、不管有沒有烏克蘭危機，中俄關係都應該保持自己的定力和節奏，兩國正常交往不應中斷。
第二是「不要將中俄關係與美國的盟友小圈子相提並論」。冷戰後中俄關係穩步前進，很大程度歸功於「不結盟、不對抗、不針對第三國」原則，結伴不結盟是中國外交務實理性之選。
美國固守冷戰思維，拉攏一派孤立另一派，組建多種盟友關係、拼湊各類小圈子，中俄不是盟友，美西方動輒把中俄捆綁在一起毫無道理。
第三是「不要破壞中國在烏克蘭問題上勸和促談的努力」。中國不是烏克蘭危機當事方，仍積極尋求和平解決方案。俄烏衝突一週年當天，中國發布關於政治解決烏克蘭危機立場文件，表明勸和促談的善意和決心；美西方卻百般詆毀。
中國最近斡旋伊朗、沙烏地阿拉伯這兩個中東宿敵成功復交，在國際社會引來一波波讚譽，這讓美國羡慕嫉妒，美國現在很擔心，烏克蘭問題會以同樣的方式獲得轉圜。
第四是「不要再以烏克蘭危機為藉口攻擊制裁中國」。美國手握軍事、金融、科技輿論霸權抹黑圍堵打壓中國，俄烏衝突是美國手中又一張「遏華牌」，將中俄捆綁，貼上威權國家、邪惡軸心等標籤，企圖敗壞中國形象；美國還以疑似支持俄羅斯為由，制裁一些中國企業。
文章最後強調，美國以莫須有罪名對中國制裁打壓，只會令自己更加失道寡助，「世人會看到，一個霸權不斷衰落的帝國是如何喪心病狂；而一個追求和平發展的負責任大國是如何孜孜以求」。
中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，中國如何形容是次行程？
中國外交部發言人汪文斌17日稱此行是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平將同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。
習近平訪俄議題將包括什麼？
中俄首腦將會晤，兩人將圍繞俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭、地區安全、基礎設施發展、貿易和新金融系統科技等展開討論。想了解更多，請點擊這裏了解詳情。