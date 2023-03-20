習近平國事訪問俄羅斯晤普京　聚焦6大議題

應俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）邀請，中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。中俄元首會在習近平訪俄期間會晤，兩人將圍繞俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭、地區安全、基礎設施發展、貿易和新金融系統科技等展開討論。



中俄貿易

兩國元首或會在這次的習普會上設立中俄雙邊貿易額新目標。

自俄羅斯遭西方制裁以來，西方企業撤出俄羅斯，中國及其他國家企業迅速填補空缺。中俄貿易額不斷增長，普京與習近平2018年設定、中俄雙邊貿易額2024年達2,000億美元的目標，已提前1年實現。

烏克蘭戰爭

中國促成沙特阿拉伯與伊朗恢復關係、取得重大外交突破後，習近平這次訪俄能否擔當俄烏戰爭斡旋人的角色成為外界關注的焦點。

中俄合作，用中方的說法是「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」，但中國與烏克蘭的關係似乎也不容小覷。

中俄關係：由於俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，中俄關係中愈來愈重視的議題是地區安全。圖為俄羅斯總統普京2019年訪華期間，與中國國家主席習近平在清華大學畢業典禮上握手。（Getty）

「歐洲糧倉」烏克蘭是中國一帶一路倡議的成員，過去曾獲得用於重新開發和擴建國內港口、道路和鐵路基礎設施的中國貸款。

倘能解決俄烏衝突的問題，中國或尋求協助烏克蘭重建並提供貸款。相關貸款將落到承包工程的中國建築公司手中，而對烏克蘭而言，這比尋求歐盟協助重建更便宜。

兩國基建

中國與俄羅斯本身就有數個關口，而升級和擴建兩國關口也將在習普會上提上日程。

俄羅斯貨物可透過中國進入東盟市場，尤其是越南，所以擴建中俄關口等於擴建俄羅斯出口貨物的門路。俄羅斯鐵路已從中國與哈薩克邊境向南延至雲南，並與正在開發、與其他東盟市場相連的越南鐵路系統連接。

地區安全

由於俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，中俄關係中愈來愈重視的議題是地區安全，這意味着習近平和普京會晤時或會談及加強上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation，SCO）集體成員在軍事和安全方面的合作。

倘中俄在這方面達成協議，上合組織區域覆蓋範圍將覆蓋整個歐亞大陸乃至東歐邊境，它或被視為新冷戰中超越西方的世界，西方也將指它是對北約的威脅。

中俄關係：中俄合作，用中方的說法是「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」。圖為俄羅斯總統普京2019年訪華期間，與中國國家主席習近平一同前往北京人民大會堂出席歡迎晚宴。（Getty）

地區貿易

上合組織也是重要的貿易發展組織。但由於它參與安全事務，貿易方面的合作或由包括歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union，EAEU）和金磚國家（BRICS）在內的其他地區貿易集團負責。

《中國簡報》指，習普會或談到金磚國家的發展和擴員以及EAEU。金磚國家沒有統一的自由貿易協定，而是成員國與成員國之間簽訂各自的雙邊協定。

關於擴大歐亞經濟聯盟影響力的談判也正在進行當中，印度、印尼和土耳其等許多其他國家已申請與歐亞經濟聯盟簽訂自由貿易協定。

新金融支付系統

習近平與普京還會討論人民幣跨境支付系統（Cross-border Interbank Payment System，CIPS）和俄羅斯金融資訊傳輸系統（SPFS）的關係。

美國曾威脅說，中國若與SPFS或俄羅斯銀行卡支付系統MIR連接，中國將被剔除於SWIFT（環球銀行金融電訊協會）。