習近平訪俄 ｜中俄更甚結盟的新範式關係　美國緊張撼動國際秩序

中國國家主席習近平當地時間3月20日抵達莫斯科，開啟對俄羅斯為期3天的國事訪問。剛剛抵達莫斯科的習近平立即在克里姆林宮會見俄羅斯總統普京。



這次訪俄之旅，是習近平2023年的首次外訪，也是第九次以中國國家主席身份訪問俄羅斯。與此同時，這還是俄烏衝突爆發後，首次到訪莫斯科。早在中俄領導人正式會晤之前，國際媒體就作出了大量的報導和分析。

對於這樣一次意義重大的訪問，所有媒體和政客都將焦點放在中國對於俄烏衝突的態度和立場，以及在這當中扮演的角色上。這是無可厚非的。畢竟俄烏戰爭一週年，進入僵持階段，而這給世界格局和發展都造成了巨大的影響。但如果僅將該次訪問關注點在中方對俄烏衝突的立場上，恐怕這也是認識不夠的。

剛抵埗莫斯科的習近平(左二)立即啟程到克里姆林宮會見俄羅斯總統普京(右二)。(Reuters)

美國警告「中俄結盟」 緊張挑戰國際秩序

《紐約時報》聲稱此訪是以「和平」之名介入俄烏衝突。這篇分析可以說是陳詞濫調與傲慢偏見並存，提到中方「勸和促談」立場，就說缺乏關鍵細節，沒有具體措施；提到中俄關係，就不忘警告中國向俄羅斯提供「武器彈藥」的可能性。言下之意就是，不譴責俄羅斯、不勸俄羅斯撤軍就算不上「和平之旅」。

美聯社、BBC則更進一步，再次發出「中俄結盟」「中俄打造反西方陣營」的警告，但給出的例證依舊是出於臆想。美聯社就借專家之口稱，中國這是在發出信號，「如果與美國之間的關係繼續惡化，它可以做更多的事情幫助俄羅斯，甚至在俄烏衝突中幫助俄羅斯」。

BBC不由分說地就把中國跟俄羅斯，甚至印度、拉美、非洲等發展中國家放在一起，聲稱這是普京著力打造的「反西方世界」。在沒有任何證據的情況下，報導還引述了卡內基國際和平基金會高級研究員的話稱，「中國至少向俄羅斯提供了武器部件和可用於軍事目的的民用技術。它肯定提供了金錢。」

然而，謊言重複一千遍終究還是謊言。西方媒體為何要不停地歪曲中國立場？美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）的言論說明了一切。

3月19日接受福克斯新聞採訪時，柯比聲稱，中國和俄羅斯正試圖撼動「基於規則的國際秩序」。他直言，這一秩序「正是美國和盟友夥伴自二戰以來建立起來的」。

柯比聲稱中國與俄羅斯正試圖撼動二戰以來建立的基於規則的國際秩序。(Reuters)

對於「基於規則的國際秩序」這套美式說辭，已經聽了很多次了。說白了，這就是美國及其盟友主導的，服務於美國霸權和利益的「美國規則」。柯比的說法，就差將「中俄加強溝通協作就是挑戰美國霸權」直接說出來了，也難怪西方輿論對於中俄來往反應那麼強烈。

實際上，美國霸權以及盟友體系給世界造成了多少危機、動盪以及衝突，國際社會都看得很清楚。

習普強調維護國際秩序 非美國秩序

然而，從來外界的雜音都並不會干擾中俄「全面戰略協作夥伴關係」的向前走。

習近平和普京第一時間會晤，自然雙方就烏克蘭問題深入交換意見。雙方態度，一以貫之——習近平強調，「主張勸和促談，反對火上澆油」、「呼籲政治解決烏克蘭危機，反對冷戰思維，反對單邊制裁」，「我們認為，越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力」。中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。

普京表示，俄方讚賞中方在重大國際問題上一貫秉持公正、客觀、平衡立場，主持公平正義。俄方認真研究了中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。

很顯然，習近平和普京的談話，根本不會有美國說關心的什麼向俄羅斯提供「武器彈藥」，更不會譴責俄羅斯之類的話題。那麼，中方會如何為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用？

中俄之間的合作旨在維護歐亞大陸的和平與穩定，就是中俄深厚「友誼」的精髓所在。（Reuters）

必須要看回伊朗和沙特這對曾經的中東宿敵，在中國的斡旋之下成功複交。「和平」和「發展」，這就是彼此最大的共識。在共識之下，沙特國王已經公開邀請伊朗總統萊希前往沙特訪問，後者也對邀請表示歡迎。伊朗和沙特可以，俄羅斯和烏克蘭朝著「和平」和「發展」的推動也可能，其實也是兩國的選擇。畢竟俄烏戰爭一年，雙方都苦不堪言，結束戰爭謀求發展，是彼此心底的聲音，只是現在兩方都要找台階下。

然而，其實更重要的，並不是如何結束烏克蘭危機，而是結束烏克蘭危機的過程和方式，對整個世界關係的推動是怎樣的。伊朗和沙特的復交也是如此。復交本身是重要的，但更重要的是，為世界發展推動的意義是怎樣的。

看回習近平和普京的談話，烏克蘭問題固然是核心話題之一，但從公佈的對談資訊看，兩位元都極具理想主義的政治家都更在意的是世界發展進步可以做些什麼。

習近平強調，「中俄都致力於實現國家發展振興，都支持世界多極化，都推動國際關係民主化。雙方要進一步深化各領域務實合作，加強在聯合國等多邊平臺的協調配合，助力各自國家發展振興，做世界和平穩定的中流砥柱。」

普京表示，「俄方願同中方繼續深化雙邊務實合作，加強在國際事務中的溝通協作，推動世界多極化和國際關係民主化進程」。

習近平在抵達莫斯科伏努科沃專機機場，發表書面講話時也強調：面對動盪變革的世界，中方願繼續同俄方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，堅持真正的多邊主義，推動世界多極化和國際關係民主化，推動全球治理朝着更加公正合理的方向發展。

烏克蘭問題固然是習近平和普京的核心話題之一。(Reuters)

坦率說，這才是中俄深厚「友誼」的精髓所在。中俄最高領導人以各種方式會面40次，「形成了特殊的友誼和信任」。什麼是「特殊的友誼和信任」？並不是在烏克蘭問題上，北京是否力挺俄羅斯，更不是會否向俄羅斯提供武器。而是「堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則」，但這絕不是柯比口中聲稱的，中國和俄羅斯正試圖撼動的「基於規則的國際秩序」。 柯比所說的秩序是美國及其盟友主導的，服務於美國霸權和利益的「美國規則」。

更進一步來說，當一些國家試圖在製造新的緊張局勢時，中俄之間的合作旨在維護歐亞大陸的和平與穩定。就是中俄深厚「友誼」的精髓所在。

中俄非同盟更甚同盟 究竟是什麼關係？

當前世界處於百年未有之大變局，俄烏衝突給歐洲乃至全球帶來持續衝擊，但以美國為主導的北約卻不斷拱火澆油，這導致衝突外溢的風險性很大。世界陷入了不確定狀態，在這一年多時間裡，越來越多的人希望看到和平。中國一直以來對於這場衝突的態度和立場十分明確，就是勸和促談。

所以，習近平這次訪俄，從對整個世界的意義來看，這是一次和平之旅。而從中俄雙邊關係來看，是為了促進中俄合作，增進中俄之間的友誼，完全不是美西方一些媒體和政客所說的「中俄結盟」「對抗西方主導的世界秩序」。

北京此前通過斡旋沙特、伊朗的復交，推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用，踐行「你中有我、我中有你」的命運共同體意識。(Reuters)

通過美國霸權和其盟友體系在幾十年來對世界帶來的動盪和衝擊，以及冷戰思維和零和博弈給世界帶來的巨大傷害，中俄已經認識到結盟並不是建立兩國長久友好關係的好辦法。不管美西方一些政客和媒體如何批評、挑撥或者抹黑中俄關係，但我們看到的是，中俄之間的新時代全面戰略協作夥伴關係，是當前世界局勢總體保持戰略穩定的基礎。中國正盡最大力量、盡最大可能，為衝突雙方的和平解決留下更大空間。而西方一些媒體和政客，卻想把中國塑造成「另一個陣營的成員」，這種心理是非常陰暗的。

3月20日，在習近平對俄羅斯進行國事訪問前夕,普京在《人民日報》發表題為《俄羅斯和中國——面向未來的夥伴關係》的署名文章，普京寫到，俄羅斯和中國的關係超越了冷戰時期的政治軍事聯盟，沒有任何限制因素，也沒有領導和被領導的關係。就點出了這層意思。

對於中俄關係，所強調的「三不」，不結盟、不對抗、不針對協力廠商，這些年經受了考驗，也成為了兩國長期睦鄰友好的最好方式。中俄雙方在多個場合都提到，現在的中俄關係正處於歷史上最好的時期。

可以說，中俄元首外交起到核心引領作用。這種中俄關係新範式，新就新在中俄之間的交往是跳脫了傳統意義上的同盟政治、主從關係、勢力劃分、利益交換等等傳統上的大國關係的範式。

中俄關係給當前大國關係樹立了典範，因為這不是為了「拉一派、打一派」，不是為了你輸我贏，而是立足於相互尊重，為了兩國人民的長久利益，著眼于世界的和平發展。還記得習近平2013年訪俄期間，首次面向世界提出「建立以合作共贏為核心的新型國際關係」，呼籲國際社會樹立「你中有我、我中有你」的命運共同體意識，如今中俄就是在做「建立以合作共贏為核心的新型國際關係」是樣本，而北京也在通過斡旋沙特、伊朗的復交，推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用，踐行「你中有我、我中有你」的命運共同體意識。要從如此高度去認識習近平此次訪俄的重大意義，才可跳脫出傳統地緣政治的條條框框。