俄羅斯2部戰略轟炸機飛越日本海　疑回應日本首相訪烏

路透社3月21日引述俄媒報道，俄羅斯國防部21日表示，兩部已搭載戰略導彈的圖-95戰略轟炸機（Tu-95MS，北約代號：Bear（熊））在日本海（韓稱東海）上空作例行飛行。



俄媒援引俄國防部的話說，此舉是合符國際法，並且是在中立水域上空進行的。

事件發生正值中國國家主席習近平在俄羅斯訪問行程踏入第二天，將與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面。此外日本首相岸田文雄21日在沒事先公布的情況下突然訪問烏克蘭，他將與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面。

有聲音認為，在俄羅斯及烏克蘭交戰持續的情況下，俄羅斯或是以出動戰機飛越日本海對東京政府作出警告。

日本外務省31日證實，岸田21日訪烏。根據日本外務省的新聞稿，岸田與澤連斯基的會晤會在基輔舉行。訪問烏克蘭後，岸田將前往波蘭，他擬於3月22日會見波蘭領導人代表。

外務省聲明稱：「在訪問期間，岸田文雄首相打算親自向澤連斯基宣布聲援和支持烏克蘭的意願。此外，在會晤期間，雙方計劃堅定地宣布，拒絕以武力單方面改變現狀，並重申他們希望基於法律維護國際秩序。」