5月9日俄羅斯閱兵普京「演說重點」：西方準備侵犯俄方領土

俄羅斯5月9日慶祝衛國戰爭勝利日，並在莫斯科紅場舉行閱兵儀式。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表長達11分鐘的演說，談及俄烏戰爭。他指俄羅斯軍隊在頓巴斯為俄羅斯的安全而戰，西方正準備侵犯俄方的領土，包括克里米亞（Crimea）。



他指俄羅斯透過在烏克蘭的軍事行動，先發制人地擊退他人的侵略，這是一個被迫和主權的決定。他說特別軍事行動是必要的、及時的措施，是唯一正確的決定。

他表示，在基輔，他們說他們可能會獲得核武器，北約（NATO）開始探索俄羅斯附近的土地，這對俄羅斯和俄方邊界構成明顯威脅。他形容北約和烏克蘭在俄羅斯邊境製造的，是「俄方無法接受」的威脅。

他稱因為北約開始對俄羅斯邊境附近、與俄毗鄰地區進行軍事開發，一切都表明俄方與新納粹分子的衝突將不可避免。

普京稱，西方並不打算聽取俄方的意見，他們有別的想法。他指俄方的責任是盡一切努力，令全球戰爭的恐怖不再出現。

普京讚揚俄羅斯軍人，他指身處烏克蘭東部頓巴斯地區的軍隊和志願者正在「為祖國和它的未來而戰」。他說每個士兵和軍官的死亡，對俄羅斯來說都是痛苦的，國家將盡一切努力，照顧因烏克蘭戰爭而遭受喪親之痛的家庭。