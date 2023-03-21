政治世家公子　岸信千世自貼家系圖搏宣傳　網民不滿：朝鮮王朝？

已故首相安倍晉三的姪岸信千世，為接任退休的父親前防衛大臣岸信夫，決定參加補選。他在近日成立選舉辧公室並建立自己的宣傳網頁，但在網頁的自我介紹中，卻因為自貼家系圖成為「炎上」對象，撤下網頁閱覽不能。



岸信千世「炎上」（日語，遭輿論評擊的意思）的原因，是他把家系圖貼在網頁的自我介紹中。從網友截圖留下來的圖片中，可見岸信把他的父親岸信夫、伯父安倍晉三、曾祖父岸信介、曾祖叔父佐藤榮作等也寫了出來。

左圖寫着了岸信千世的家系圖，5位長輩都是政客出身，其中兩人更是日本首相，有如宣示自己的「強大血統」。（岸信千世官網截圖）

岸信「自曬家底」的行為有如說明自己是政治世家，含着金鎖匙出身，遭到網民的強烈批評。結果在數天後，岸信把慌忙把自己的網頁撤下，官網目前只餘白色空白頁。

以下是網民反應：

- 家族政治系譜，這是哪裏的朝鮮王朝？

- 政綱沒多少卻自搬家系圖，是在說自己除了靠家族吃飯後甚麼都沒有？

- 家系圖比政綱重要，這是在看賽馬血統嗎？

- 這就等於明白告訴別人，他能進入議會完全是歸功於家族光芒，這就是日本政治持續惡化的原因



日本山口2區補選將在4月23日舉行，同區的對手有在前民主黨，現無所屬的前法務大臣平岡秀夫，還有日本共產黨的石村智子。現年僅31歲的岸信千世能否接棒成為焦點，不過這次的宣傳可謂碰上一臉子灰。