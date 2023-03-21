北京：日本若一意孤行啟動核廢水排海　國際有權究責

中國外交部發言人汪文斌3月21日稱，在所有利益攸關方和相關國際機構能夠確認排海方案安全之前，日本不應啟動福島核廢水排海計劃。他指如日方一意孤行，國際社會有權要求日方為其向全人類轉嫁核污染風險的行為承擔責任。



汪文斌表示，中方敦促日方從客觀和科學角度出發，以安全且符合國際義務、國際安全標準和國際良好實踐的方式處理核污染水，包括充分研究論證排海以外的其他處置方案。

他稱日本政府無視國際社會正當關切，違背應履行的國際義務，強推福島核污染水排海，危害海洋環境和公眾健康，侵害周邊國家合法權益，絕非負責國家所為。

他指日方聲稱經過多核素處理系統（ALPS）凈化的核污染水是安全無害的，但事實是，日本核污染水中含有60多種放射性核素，很多核素尚無有效的處理技術。他說ALPS技術的成熟度和有效性並沒經過第三方評價或認證，處理數量如此巨大、成份如此複雜的核污染水，沒先例，其長期有效性存疑。他稱日方3月發布的數據顯示，經ALPS處理後的核污染水中仍有近70%不達標。

他表示，日方一意孤行加速推進排海，公開宣稱將於2023年春夏季排海且不會推遲，日方此種行徑沒體現出解決各方關切的誠意，也沒體現出對相關國際機構權威的尊重。他說日本領導人在印度大談所謂「海洋法治」，如果日方繼續強推核污染水排海，只能說明它光想「治」別人，不想「管」自己。