311地震12周年︱福島核污水或4月排海　漁民憂生計：又回到原點

2023年3月11日是福島核災12周年，日本政府計劃於2023年春季或夏季起，將當時發生核事故的福島第一核電站產生的逾100萬噸污水經處理後排入大海，引發中國、韓國等批評外，在日本當地也有爭議，漁民對計劃表示憂慮。

日本2011年311大地震引發福島核事故，受損反應堆中的燃料棒至今未能完全取出，受幅射污染的雨水及地下水持續儲存在水缸中。因水缸容量不足以應付持續增加的污水，日本決定將積存污水處理後排入大海。

因污水經處理後仍會含有低濃度的放射性物質，排放污水計劃受到漁業團體及鄰近國家反對。

擬4月上旬開始排海

福島第一核電站現時設有約1,060個核污水水缸，並正在鄰近岸邊建造新水缸。《日經新聞》10日報道稱，距離事發地點約1公里處，可看到正在建設中的排污管道，現已完成80%。

據東京電力公司（TEPCO）表示，確認污水放射性物質含量符合排放標準後，預期4月上旬開始排海。

圖為日本福島浪江町一處海灘，可遠眺已停用的福島第一核電站設施。（Reuters）

漁民嘆：漁價正有起色

路透社10日報道，居住在離福島第一核電站約55公里處的新地町漁民Haruo Ono稱，「已經12年了，漁價正有起色，我們終於有望重回正軌……現在他們說要排放污水，我們又要回到原點了。真是無法忍受。」

Haruo Ono在311地震引發的海嘯中失去家園和所有財產，弟弟亦因而逝去。他質疑政府刁難當地居民，又強調「海洋不只屬於我們人類——它也不是垃圾桶」。

韓國首爾9日有環保人士聚集，抗議日本即將排放核污水。台灣多個環保團體亦在9日召開記者會，要求日本政府撤回計劃。