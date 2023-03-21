習近平訪俄｜晤米舒斯京　稱保持中俄關係穩定發展符合歷史邏輯

中國國家主席習近平3月20日抵達俄羅斯，展開3天國事訪問行程。他21日上午在俄羅斯聯邦政府大廈會見俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）。習近平稱，保持中俄關係健康穩定發展，符合兩國關係的歷史邏輯以及兩國人民的根本利益。



習近平表示，中俄是互相最大鄰國，又是全面戰略協作夥伴。他說中國新一屆政府重視發展中俄全面戰略協作夥伴關係，願與俄方通過兩國政府總理定期會晤等機制化交往渠道，推動實現兩國合作新目標，取得更多新成果。

習近平強調，2022年以來，面對複雜外部環境，中俄全方位務實合作保持良好發展趨勢。他指中國連續13年穩居俄羅斯第一大貿易夥伴國地位，兩國能源合作持續加深，戰略性大項目紮實推進，人文和地方交流愈加密切。他稱雙方要推動經貿合作量質並進，促進貿易和投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈安全穩定，要發揮互聯互通大項目帶動效應，共同維護兩國能源安全，擴大雙邊經貿往來，要加強中俄科研創新合作，推動雙方合作可持續發展。他表示，要繼續辦好2022至2023年中俄體育交流年，有序推進各項活動。

他稱中方高度重視共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接合作，願與俄方以及聯盟各國一起，全面落實《中國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》，展開更高水平、更深層次的區域合作。

米舒斯京稱，習近平將俄羅斯作為連任後出訪首站，意義特別重大，充分體現新時代俄中關係的特殊性。他說俄中關係發展正處於歷史最高水平，這有利於在當前國際形勢下更好維護多邊主義、促進世界多極化。他稱俄中總理定期會晤機制在世界上獨一無二，俄方期待與中方新一屆政府密切協調合作，認真落實兩國元首共識，加強兩國全面戰略協作夥伴關係。

他說俄方願與中方加強投資貿易、能源、天然氣、和平利用核能、航空航天、科技創新、跨境交通物流等領域合作，就確保供應鏈產業鏈安全、糧食安全等問題加強溝通和合作。他表示，希望雙方進一步密切文化、青年、體育等人文領域交流合作。