習近平訪俄｜俄羅斯遭歐美制裁　人民幣成最大贏家

國家主席習近平訪問俄羅斯，與總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面，除俄烏衝突外兩國將討論一系列經貿合作。隨着戰事持續，中國在俄羅斯市場的影響力愈來愈大，人民幣籍此機會成為了大贏家。



中國一直推動着國際人民幣結算，視為是除美元以外的另一選擇，但只要中國拒絕讓人民幣完全自由兌換，人民幣始終無法與美元或歐元媲美。據SWIFT數據顯示，自2016年中國被納入國際貨幣基金組織的特別提款權貨幣籃後，人民幣在國際支付的份額僅顯示着少量的增長。

在俄烏戰爭爆發前，人民幣影響力有限反映了這現實。2014年俄羅斯吞併克里米亞，2017年美國通過美國敵對國家制裁法（Countering America's Adversaries Through Sanctions Act），俄羅斯央行對貨幣傳備結構進行重大調整，包括把所持的國際貨幣中15%全轉為人民幣，這比任何全球央行的資產負債表上的人民幣數量多了10倍。

圖為2018年2月，為於莫斯科的俄羅斯中央銀行。（Reuters）

即管如此，俄羅斯企業還是不太願意利用人民幣結算。以石油及天然氣為例，如俄羅斯石油公司（Rosneft Oil Co），只是把美元結算的合同改為歐元。許多俄羅斯能源公司在中國購買裝備工具，如鑽油機器，但它們僅把少量合同改以人民幣結算，歐元仍是主要貨幣。

俄烏戰爭後情況出現變化，歐美的制裁嚴重限制了俄羅斯國際貿易，這迫使俄羅斯企業轉向以人民幣結算。根據俄羅斯銀行資料，2022年前9個月，以人民幣結算的俄羅斯出口份額從0.4%大幅增加至14%。所有主要銀行都有人民幣存款，俄羅斯家庭的人民幣持有量在同一時期從零躍升至60億美元，這相當於所持外匯的11%。

莫斯科證券交易所也顯示對人民幣的需求在不斷增加，人民幣的交易從戰前的3%增加到33%，直至2023年2月人民幣首次超過美元成為交易量最大的貨幣，市場份額接近40%。

如此的轉變說明俄羅斯出口受到歐美制裁而轉向中國，而隨着戰事拖長，俄羅斯對中國的依賴會持續增加。這不僅是在石油及天然氣，商品出入口也同樣。截至2022年，中國佔俄羅斯進口的40%，出口佔30%。

圖為2月11日，俄羅斯莫斯科莱佛士银行的一間分店。（Reuters）

建立北京領導的貨幣區

俄羅斯的轉變，可能會成為巴基斯坦、沙特等非民主國家的仿傚對象。儘管它們仍主要依賴美元交易，但他們正慢慢地增加人民幣的份額。這不僅反映他們希望抗衡美國的全球金融體系，同時反映着中國在這些國家的重要性，中國向它們提供了大部分商品，包括先進技術。

當然，這不會導致美元明天就在全球被推翻，但可能讓中國貨幣成為一種龐大力量，成為非民主及威權國家，為應對美國等歐美國家制裁的解藥。國際市場將分裂成華盛頓所領導的美元區，及北京所領導的人民幣市場，這會將削弱西方為對付其他國家，使用經濟制裁的效果。