習近平訪俄｜俄羅斯遭歐美制裁 人民幣成最大贏家
國家主席習近平訪問俄羅斯，與總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面，除俄烏衝突外兩國將討論一系列經貿合作。隨着戰事持續，中國在俄羅斯市場的影響力愈來愈大，人民幣籍此機會成為了大贏家。
中國一直推動着國際人民幣結算，視為是除美元以外的另一選擇，但只要中國拒絕讓人民幣完全自由兌換，人民幣始終無法與美元或歐元媲美。據SWIFT數據顯示，自2016年中國被納入國際貨幣基金組織的特別提款權貨幣籃後，人民幣在國際支付的份額僅顯示着少量的增長。
在俄烏戰爭爆發前，人民幣影響力有限反映了這現實。2014年俄羅斯吞併克里米亞，2017年美國通過美國敵對國家制裁法（Countering America's Adversaries Through Sanctions Act），俄羅斯央行對貨幣傳備結構進行重大調整，包括把所持的國際貨幣中15%全轉為人民幣，這比任何全球央行的資產負債表上的人民幣數量多了10倍。
即管如此，俄羅斯企業還是不太願意利用人民幣結算。以石油及天然氣為例，如俄羅斯石油公司（Rosneft Oil Co），只是把美元結算的合同改為歐元。許多俄羅斯能源公司在中國購買裝備工具，如鑽油機器，但它們僅把少量合同改以人民幣結算，歐元仍是主要貨幣。
俄烏戰爭後情況出現變化，歐美的制裁嚴重限制了俄羅斯國際貿易，這迫使俄羅斯企業轉向以人民幣結算。根據俄羅斯銀行資料，2022年前9個月，以人民幣結算的俄羅斯出口份額從0.4%大幅增加至14%。所有主要銀行都有人民幣存款，俄羅斯家庭的人民幣持有量在同一時期從零躍升至60億美元，這相當於所持外匯的11%。
莫斯科證券交易所也顯示對人民幣的需求在不斷增加，人民幣的交易從戰前的3%增加到33%，直至2023年2月人民幣首次超過美元成為交易量最大的貨幣，市場份額接近40%。
如此的轉變說明俄羅斯出口受到歐美制裁而轉向中國，而隨着戰事拖長，俄羅斯對中國的依賴會持續增加。這不僅是在石油及天然氣，商品出入口也同樣。截至2022年，中國佔俄羅斯進口的40%，出口佔30%。
建立北京領導的貨幣區
俄羅斯的轉變，可能會成為巴基斯坦、沙特等非民主國家的仿傚對象。儘管它們仍主要依賴美元交易，但他們正慢慢地增加人民幣的份額。這不僅反映他們希望抗衡美國的全球金融體系，同時反映着中國在這些國家的重要性，中國向它們提供了大部分商品，包括先進技術。
當然，這不會導致美元明天就在全球被推翻，但可能讓中國貨幣成為一種龐大力量，成為非民主及威權國家，為應對美國等歐美國家制裁的解藥。國際市場將分裂成華盛頓所領導的美元區，及北京所領導的人民幣市場，這會將削弱西方為對付其他國家，使用經濟制裁的效果。
中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，中國如何形容是次行程？
中國外交部發言人汪文斌17日稱此行是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平將同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。
習近平訪俄議題將包括什麼？
中俄首腦將會晤，兩人將圍繞俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭、地區安全、基礎設施發展、貿易和新金融系統科技等展開討論。想了解更多，請點擊這裏了解詳情。