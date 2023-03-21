普京與習近平會晤 倡聯手中國開發「北方海路」
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平3月21日會在莫斯科進行會談，會上兩人討論多個議題。普京在會上建議與中國合作開發「北方海路」（Northern Sea Route）。倘若成事，這將為全球航運帶來顛覆性的影響。
俄羅斯一直意在充分利用北方海路，包括在軍事、航運以及出口油氣。俄衛網2022年8月4日引述俄政府網站稱，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）已批准俄「北方海路」至2035年發展計劃，總撥款規模近1.8萬億盧布。普京曾提出要求，北方海路貨運量預計到2024年達到8000萬噸，到2030年將增長到2億噸。
中俄討論開發「北方海路」亦已有一段時間，習近平2017年7月4日與俄羅斯時任總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）會面時，提出共同開展北極航道開發和利用合作，建構「冰上絲綢之路」。
「冰上絲綢之路」指的穿越北極圈，連接北美、東亞和西歐三大經濟中心的海運航道，包括「東北航道」和「西北航道」。俄羅斯當時邀請與中國合作共建的是東北航道：西起西北歐北部海域，東到符拉迪沃斯托克（海參崴），途經巴倫支海、喀拉海、拉普捷夫海、新西伯利亞海，和白令海峽，是連接東北亞與西歐最短的海上航線。
中國北方海路的利用更是愈來愈多。俄衛網2021年4月稱，中國2020年是北方海路最大過境運輸國，按航行許可獲得量計算，中國是海路的第二大外國使用者（排第一的是荷蘭）。2020年通過北方海路過境航行的外國船隻中，懸掛中國國旗和香港特別行政區區旗的船隻班次居首位（13次），排第二位的是葡萄牙（11次）。
全球暖化帶來新機會
地球暖化導致北極圈非冰封的月份多了很多。這樣促成北方海路運輸更輕易，在夏季，俄羅斯運油船可取道東北航道（Northeast Passage）下航至亞洲，比起經歐洲、蘇伊士運河、印度等傳統途徑，航程可大幅縮短。
專家指出，由東亞前往歐洲如果經蘇彝士運河，航程長約21,000公里，但經北方海路可減少至12,800公里，令總日數縮短10至15天。雖然已有貨船成功取道北方海路航行至目的地，但目前北方海路一年只有約三個月適合航行，因此仍未算是可行的商用運輸替代路線。
按照全球暖化趨勢，有科學家推斷到2030年，這航行路線在整個夏季都再沒浮冰阻礙，俄方官員抱有信心，東北航道將來會成為主要的運輸海路，方便向中國等亞洲國家輸出能源。
中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，中國如何形容是次行程？
中國外交部發言人汪文斌17日稱此行是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平將同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。
習近平訪俄議題將包括什麼？
中俄首腦將會晤，兩人將圍繞俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭、地區安全、基礎設施發展、貿易和新金融系統科技等展開討論。想了解更多，請點擊這裏了解詳情。