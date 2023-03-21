普京與習近平會晤　倡聯手中國開發「北方海路」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平3月21日會在莫斯科進行會談，會上兩人討論多個議題。普京在會上建議與中國合作開發「北方海路」（Northern Sea Route）。倘若成事，這將為全球航運帶來顛覆性的影響。



俄羅斯一直意在充分利用北方海路，包括在軍事、航運以及出口油氣。俄衛網2022年8月4日引述俄政府網站稱，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）已批准俄「北方海路」至2035年發展計劃，總撥款規模近1.8萬億盧布。普京曾提出要求，北方海路貨運量預計到2024年達到8000萬噸，到2030年將增長到2億噸。

中俄討論開發「北方海路」亦已有一段時間，習近平2017年7月4日與俄羅斯時任總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）會面時，提出共同開展北極航道開發和利用合作，建構「冰上絲綢之路」。

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「冰上絲綢之路」指的穿越北極圈，連接北美、東亞和西歐三大經濟中心的海運航道，包括「東北航道」和「西北航道」。俄羅斯當時邀請與中國合作共建的是東北航道：西起西北歐北部海域，東到符拉迪沃斯托克（海參崴），途經巴倫支海、喀拉海、拉普捷夫海、新西伯利亞海，和白令海峽，是連接東北亞與西歐最短的海上航線。

中國北方海路的利用更是愈來愈多。俄衛網2021年4月稱，中國2020年是北方海路最大過境運輸國，按航行許可獲得量計算，中國是海路的第二大外國使用者（排第一的是荷蘭）。2020年通過北方海路過境航行的外國船隻中，懸掛中國國旗和香港特別行政區區旗的船隻班次居首位（13次），排第二位的是葡萄牙（11次）。

相比傳統的航線， 北極東北航道可以縮短三分之一的航程。（網上圖片）

全球暖化帶來新機會

地球暖化導致北極圈非冰封的月份多了很多。這樣促成北方海路運輸更輕易，在夏季，俄羅斯運油船可取道東北航道（Northeast Passage）下航至亞洲，比起經歐洲、蘇伊士運河、印度等傳統途徑，航程可大幅縮短。

專家指出，由東亞前往歐洲如果經蘇彝士運河，航程長約21,000公里，但經北方海路可減少至12,800公里，令總日數縮短10至15天。雖然已有貨船成功取道北方海路航行至目的地，但目前北方海路一年只有約三個月適合航行，因此仍未算是可行的商用運輸替代路線。

按照全球暖化趨勢，有科學家推斷到2030年，這航行路線在整個夏季都再沒浮冰阻礙，俄方官員抱有信心，東北航道將來會成為主要的運輸海路，方便向中國等亞洲國家輸出能源。