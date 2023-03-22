英國擬供烏克蘭貧鈾彈　俄警告：愈趨接近與西方「核衝突」

英國國防部副國務大臣戈爾迪（Annabelle Goldie）3月20日稱該國將向烏克蘭轉交貧鈾彈（Depleted uranium ammunition）。路透社22日引述俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）稱這顯示俄與西方距離發生「核衝突」的步數愈來愈少。



戈爾迪在聲明稱，運往烏克蘭的挑戰者2主戰坦克的彈藥，部份包括包括含有貧鈾的穿甲彈（armor-piercing munition，簡稱armor-piercing或AP）。

正如戈爾迪所說，貧鈾被用於武器，因它的密度以及其他物理特性，可更易穿透坦克和裝甲。

俄衛網21日引述俄羅斯軍事專家西夫科夫表示，在特別軍事行動區使用貧鈾彈將威脅到平民的健康：它們會污染該地區並導致癌症的在群眾中爆發。

它會對當地的人與環境構成嚴重威脅，被污染的塵可經呼吸進入人體肺部以及重要器官。

美國武裝部隊在「沙漠風暴行動」（Operation Desert Storm）、在轟炸南斯拉夫時、在2003入侵伊拉克期間使用過貧鈾彈。正如美國研究員阿扎維所指出的那樣，美國在伊拉克使用白磷彈和貧鈾彈導致該地的癌症病例數量激增6倍。

美國在1970年代為與新型蘇聯坦克戰鬥開發這種彈藥。在今天，它們是美國艾布拉姆斯坦克的彈藥組成部份，它們也可被德國豹2坦克和英國挑戰者2坦克使用。