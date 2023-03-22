阿富汗地震連巴基斯坦至少11死逾百傷　閉路錄得民眾驚慌逃離一刻

阿富汗東北部地區3月21日發生6.5級地震，首都喀布爾（Kabul）、鄰國印度及巴基斯坦多處都傳出震動。阿富汗及巴基斯坦至少11人喪生，超過100人受傷。



根據路透社，阿富汗東部2人死亡，巴基斯坦則包括1名13歲女童在內至少9人喪生。女童家中牆壁在地震時突然倒塌，她被埋壓後不幸身亡。

歐洲－地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre，EMSC）數據顯示，震央位於阿富汗興都庫什山脈（Hindu Kush），鄰近東北部巴達赫尚省（Badakhshan），震源深度194公里。

德國地質學研究中心（German Research Centre for Geosciences，GFZ）及中國地震台分別指，這次地震震級達6.8至6.9級。

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《印度斯坦時報》（Hindustan Times）指，除了阿富汗及印巴兩國外，哈薩克、塔吉克、烏茲別克、中國及吉爾吉斯都錄得震動。而在印度北部，包括首都新德里（New Delhi）等地傳出強烈震動。

報道提到，南亞大部份地區地震頻繁，與區內的印度板塊推向北部的歐亞板塊有關，而阿富汗在去年就曾經發生6.1級地震，當時造成超過1000人喪生。