特朗普會被捕嗎？你需要知道的五件事

美國前總統特朗普（Donald Trump）自稱，他在3月21日可能會被捕，儘管他的預告未有成真，但美國檢察廳確實正考慮就他涉嫌向成人片豔星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）支付封口費，拘捕特朗普。



封口費是怎麼回事？

2016年特朗普競選總統時，克利福德有意向媒體兜售在2006年她與特朗普發生的一段婚外情故事。特朗普團隊得悉後，決定向她支付13萬美元封口費，並由特朗普前任律師科恩（Michael Cohen）支付。

支付封口費本身雖不違法，但特朗普後來在帳目上寫這是一筆法律費用，因而涉嫌造假帳，違反選舉法。

圖為3月21日，美國加州古納希爾斯市，特朗普的支持者集會。（Reuters）

特朗普會被起訴什麼罪？

特朗普涉嫌造假帳，違反選舉法。不過據檢察官指出，若他只是不想讓選民知道他的婚外情，不希望成為選舉的黑材料而支付封口費，這大概只是刑事輕罪。不過若然是為掩蓋犯罪而做假帳，則會構成重罪。

若特朗普被捕會發生什麼事？

紐約市地區檢察廳仍在就是否拘捕特朗普進行檢討，而距離決定的日子似乎不遠，科恩及其代表律師近日已提供證詞。

若特朗普遭到起訴，他將會被捕，並從他居住的佛州海湖莊園送往紐約市法院，而特朗普亦將成為首個被刑事控告的前總統。考慮到這是歷史性行動及安全疑慮，這趟程序會如何進展充滿未知數。

特別是由於考慮到2021年特朗普支持者衝擊國會，及特朗普在社交媒體上預告自己被捕，呼籲支持者示威抗議，美國警方表示將嚴陣以待。

特朗普會坐牢嗎？

外界一般相信，若特朗普若罪名成立，一般只會被罰款，坐牢的可能性很低。但與特朗普相關的其他控罪，包括衝擊國會事件、涉嫌逃稅等等會否在他被控訴期間一拼被祭出。但這會帶來更大的政治影響，共和黨一直批評針對特朗普的調查是政治報復。

若特朗普被捕會影響他選總統嗎？

特朗普有意參選2024年總統大選，美國法律沒有規定阻止罪名成立的犯人競選及擔任總統，理論上當選了還能在獄中領導國家。因此不論特朗普遭到起訴或定罪，都無阻他繼續競選總統。

而且有分析指若特朗普被起訴，能一定程度凝聚一些共和黨選民對他的支持。但若然特朗普被捕入獄，將無可避免會使他無法出席造勢及宣傳大會，影響選舉日程，儘管這可能性很低。