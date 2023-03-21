美媒：特朗普最快3月20日遭大陪審團起訴

美國前總統特朗普（Donald Trump）涉嫌向色情片女演員克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）支付封口費一案，再有消息指他最快或在3月20日被大陪審團起訴。



圖為成人片女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）。（Instagram @thestormydaniels）

美國政治新聞網站《政治報》（Politico）引述3名消息人士稱，特朗普最快會於20日，或22日被大陪審團正式起訴。特朗普曾於3月18日表示，預計自己會在21日被捕，並促支持者出來抗議，令外界憂慮國會暴亂重演。有報道指，執法機構已開始為紐約市中心可能發生的騷亂做準備。

聯邦眾議院3個由共和黨人擔任主席的委員會，已於20日要求曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）提供封口費案的資料和證詞。而眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）就質疑布拉格濫用權力，企圖打壓已宣布將再次競逐總統的特朗普。

特朗普前律師科恩（Michael Cohen）聲稱，2016年曾為特朗普向成人片女星克利福德支付13萬美元，以免影響總統大選選情。克利福德稱，支付款項是要求她對自己2006年曾與特朗普發生婚外情一事封口。特朗普一直否認指控。