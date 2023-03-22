特朗普勁敵德桑蒂斯披露2024大選「打敗拜登」必殺技：捉緊這群人

2024年美國總統大選共和黨熱門人選佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis／迪尚特），在21日播出的霍士新聞訪問中透露了如何贏得大選的計劃。（編接：德桑蒂斯尚未公布加入戰團。）



他說，他在佛州州長連任選舉過程當中獲勝，其中在獨立選民部份領先了18個百分點，這個方式將是他要如何打贏拜登的方法，就算共和黨內部最終不考慮由他參選，其他人也可以採用這種方式勝選。

德桑蒂斯還沒有正式宣布參加總統大選，但他已在媒體訪問當中，提到他要如何打贏選戰。

德桑蒂斯舉出他競選連任勝利的方式為例，他在獨立選民領先18個百分點，這會是他將來採取的方式，就算他不選，別人也可以這樣用來打全國的選戰。「你不能只靠共和黨打贏選戰，你必須贏得獨立選民，你必須讓某些民主黨人相信你，這就是我能夠在佛州勝選的原因。」

【延伸閱讀】特朗普會被捕嗎？會影響他選總統嗎？你需要知道的五件事（點圖預覽內容）：

+ 11

德桑蒂斯說，人們希望街上很安全，希望有品質的教育，他可以對不同陣營的人都提出訴求。如果他要參選，他會直接面對拜登，以及拜登沒能把這個總統當好的問題。「拜登讓美國失望，這個國家希望有所改變，人們希望有新的開始，新的方向，我們會大聲宣揚這些。」

對於是否有信心擊敗拜登，德桑蒂斯不假思索地回答，他覺得可以。雖然他還沒有對參選作最後決定，但是已經在初選的選區走動測水溫，讓支持者多關注他的動態。

延伸閱讀：

習近平與普丁簽署聯合聲明 透過和談解決烏克蘭危機

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】