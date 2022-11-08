美國中期選舉｜投票未開始　特朗普已高呼「選舉舞弊」又來了！

美國中期選舉將於當地時間8日投票，不過，選前幾周以來，共和黨已經開始暗示將對最終投票結果有所懷疑，包含正在競選賓州州長的參議員馬斯特里亞諾（Doug Mastriano）質疑點票「需要數天」是執政黨企圖舞弊，前總統特朗普（又譯川普，Donald Trump）更直接發文說：「又來了！被操縱的選舉！」



根據美國有線電視新聞網（CNN）報道，特朗普1日在他創辦的社群平台「Truth Social」上發文表示：「又來了！被操縱的選舉！」

他援引保守派網站「Just The News」的一篇文章，藉由選舉監督組織「Verity Vote」的一份報告暗示美國中期選舉出現舞弊，宣稱有25萬張「未經驗證的」選票已被郵寄給賓州選民。

【延伸閱讀】美國國會暴動「絕密影片」曝光 佩洛西：我想「打鑊」特朗普（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

文章還引用了12名共和黨州議員上周寫給賓州聯邦代理部長（州務卿）查普曼（Leigh Chapman）的一封信指控，賓州部分郡「在沒有確認選民身分證的狀況下計入選票」，更有另一些郡則「在選務系統中恢復無效的身分證」。不過，《富比士》雜誌表示，這僅僅是特朗普提出的一連串未經證實的舞弊指控中最新一起事件，是基於賓州選民登記制度的誤導性解讀。

CNN指出，賓州在2022年中期選舉中，很可能成為參議院控制權落入誰手的關鍵州，也並非只有特朗普試圖毫無根據地煽動賓州選舉舞弊的質疑聲浪。查普曼近日對NBC表示，可能「需要數天」才能完成點票工作。共和黨州長候選人馬斯特里亞諾就懷疑，「這正是一種作弊的企圖。」報道稱，但計票確實需要時間。

延伸閱讀：美國國會暴亂｜特朗普與家人開心看直播影片瘋傳 勁歌配樂如派對（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

其他知名共和黨政客也紛紛道出質疑，德州參議員克魯茲（Ted Cruz）就PO文稱，「為什麼只有民主黨的藍色州別需要『數天』的時間點票？但這個國家的其他人卻都設法趕在選舉之夜完成。」然而事實是，連克魯茲所在的德州，都有部分親共和黨的郡無法在選舉當晚完成計票工作，而在一些共和黨支持度最高的州也會於選舉日過後數天，仍繼續計算海外公民、軍人的郵寄選票。

CNN補充，特朗普2020年大選輸給拜登時就曾有右翼人士堅稱，選舉過程絕對是受到了操縱，包含許多像密西根州的底特律一樣，現由民主黨執政、擁有大量非裔人口的城市也都是當年選舉陰謀論的目標。如今，正在競選密西根州州務卿的共和黨人卡拉莫（Kristina Karamo）已經開始質疑底特律市數萬選票的有效性，還向法院提起訴訟，要求「停止」在底特律使用郵寄選票。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】