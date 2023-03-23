俄烏戰爭｜秦剛：中國真心勸和促談　願發揮積極作用

中國國家主席習近平結束對俄羅斯的國事訪問，國務委員兼外交部長秦剛向隨行記者總結行程，並提到烏克蘭危機。秦剛強調，中國是政治解決危機的倡導者、勸和促談的推動者。 個別國家出於地緣政治私利，處心積慮阻撓和談努力，甚至炮製各種謠言謬論，攻擊抹黑中國。



新華社3月22日報道，秦剛稱此訪期間，習近平同普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）就烏克蘭危機進行了坦誠、深入的交流。俄方高度評價中方秉持客觀、公正和平衡立場，表示俄方認真研究了中方立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。兩國元首會談後簽署聯合聲明再次強調，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重。俄方重申致力於盡快重啟和談，歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用。

秦剛表示，中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是危機的當事方，而是政治解決危機的倡導者、勸和促談的推動者。個別國家出於地緣政治私利，處心積慮阻撓和談努力，甚至炮製各種謠言謬論，攻擊抹黑中國。但公道自在人心。誰在遞刀拱火，誰在勸和促談，世人有目共睹。中方的主張旗幟鮮明、一以貫之，在和平與戰爭之間，選擇和平；在對話和制裁之間，選擇對話；在降溫和拱火之間，選擇降溫。中國沒有政治私利，不搞地緣操弄，真心誠意致力於勸和促談，推動停火止戰，體現了中國負責任的大國擔當，是新時代中國特色大國外交在解決國際熱點問題上的體現，符合包括俄烏在內的世界上大多數國家人民的利益和期待。