習近平訪俄｜中俄聯合聲明　強調以和談解決烏克蘭危機

中國家主席習近平訪俄，外界關注中國如何就烏克蘭危機與俄方商討。在訪俄行程第二日（21日）下午，習近平與俄羅斯總統普京共同簽署並發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》。

關於烏克蘭問題，雙方認為，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重。俄方積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場。雙方反對任何國家或國家集團為謀求軍事、政治和其他優勢而損害別國的合理安全利益。俄方重申致力於盡快重啟和談，中方對此表示讚賞。

俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件中闡述的建設性主張。雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，拱火澆油。雙方強調，負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。方並呼籲停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

對於中俄發表聯合聲明，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周二受訪時說，從習近平和普京的講話來看，美國不認為烏克蘭戰爭很快就能結束。