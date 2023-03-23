秦剛談習近平訪俄：展現世界級大國領袖非凡政治智慧與魄力擔當

中國國家主席習近平3月22日結束對俄羅斯的國事訪問，之後返抵北京。新華社23日發布國務委員兼外交部長秦剛向隨行記者介紹此行全文。文中指出中俄關係是光明坦蕩的君子之交，與那些封閉排他、自私狹隘的集團政治形成鮮明對比。



以下是新華社23日發布的全文：

2023年3月20日至22日，國家主席習近平應俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）邀請，對俄羅斯進行國事訪問。行程結束之際，國務委員兼外交部長秦剛向隨行記者介紹此訪情況。

秦剛說，全國兩會剛剛勝利結束，習近平主席就對俄羅斯進行國事訪問，拉開今年中國元首外交新帷幕。此訪時機特殊、背景複雜、意涵豐富、成果豐碩，是以習近平同志為核心的黨中央着眼國內發展大局和外交戰略全局作出的重大決策，體現了中國堅持獨立自主和平外交政策的凜然風骨和促進世界和平的宏闊胸懷。國際輿論高度關注，普遍認為習近平主席此次俄羅斯之行是全球地緣政治中影響深遠的大事，展現了中國作為「和平建設者」的國際形象，彰顯了中國的大國作用和擔當，將為錯綜複雜的國際形勢注入更多穩定性，有助於推進世界多極化和國際關係民主化。

一、堅持獨立自主，捍衛國際公平正義

秦剛說，當前，百年變局加速演進，國際力量對比深刻調整。和平、發展、合作、共贏的歷史潮流不可阻擋，同時霸權主義、單邊主義、保護主義依然橫行，冷戰思維和集團政治沉渣泛起，兩股潮流、兩種道路的較量更加激烈，世界進入新的動盪變革期。作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國，中俄關係如何發展關乎全球戰略穩定與安全，關乎未來世界格局演變。國際形勢愈是複雜，中俄加強溝通協作的必要性就愈突出。

訪問之際，習近平主席和普京總統分別發表署名文章，不約而同將中俄戰略協作稱為維護國際和平與安全的「中流砥柱」，訪問期間兩國元首又就相關重大問題進行長時間深度戰略溝通。習近平主席強調，中國奉行獨立自主的和平外交政策，歷來根據事情本身的是非曲直獨立作出自己的判斷。各國都有走符合本國國情的發展道路的權利，世界上不存在高人一等的國家，不存在放之四海而皆準的國家治理模式，不存在由某個國家說了算的國際秩序，一個團結而非分裂、和平而非動盪的世界符合全人類共同利益。中俄應該共同努力，引導和推動全球治理朝着符合國際社會期待的方向前進，推動構建人類命運共同體。雙方一致認為，各國應該弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，對話而不對抗、包容而不排他，和睦相處，合作共贏，促進世界和平發展。雙方將以寬廣視野、長遠眼光看待和把握中俄關係，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，堅持真正的多邊主義，推動世界多極化和國際關係民主化。

秦剛說，10年前，習近平主席在莫斯科國際關係學院發表演講時首次提出構建人類命運共同體理念。10年來，這一理念得到愈來愈多國家響應和支持。國際形勢演變一再證明，各國唯有命運與共、團結協作，才有可能解決人類共同面臨的全球性挑戰。當今世界的主要矛盾根本不是個別國家渲染的所謂「民主對抗威權」，而是發展與遏制發展、公理與強權之間的鬥爭。面對甚囂塵上的單邊主義和霸權主義，中俄鞏固和加強戰略協作更加彌足珍貴。中俄堅定不移推進世界多極化和國際關係民主化，這是維護國際公平正義的需要，是構建人類命運共同體的應有之義，代表着時代進步和歷史發展的正確方向，具有超愈雙邊關係範疇的世界意義。

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二、堅持睦鄰互信，擘畫中俄關係藍圖

秦剛說，2013年，習近平主席就任中國國家主席後首次出訪就來到莫斯科。時隔10年，習近平主席再次將俄羅斯作為新任期出訪首站，這絕非偶然，而是深思熟慮後作出的政治決斷。中俄關係發展到今天，有其深刻的歷史邏輯。中俄互為最大鄰國，中俄關係堅持不結盟、不對抗、不針對第三方，堅持相互尊重、相互信任，不僅促進各自發展振興，也努力維護國際公平正義，樹立了新型大國關係典範。十年來，習近平主席同普京總統保持密切聯繫，堅定相互支持。習近平主席在黨的二十大和全國兩會當選連任中共中央總書記、國家主席後，普京總統都第一時間致電祝賀；中方舉辦「一帶一路」國際合作高峰論壇和北京冬奧會開幕式，普京總統從未缺席。此訪期間，習主席表示，俄羅斯明年將舉行總統選舉，在普京總統堅強領導下，俄羅斯發展振興取得長足進展，我堅信，俄羅斯人民一定會給予普京總統堅定支持。兩國元首之間的高度互信為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係提供了戰略引領和有力政治保障。

訪問期間，普京總統同習近平主席進行了長時間真摯友好、富有成果的會談交流，俄羅斯聯邦總理、副總理和幾乎所有內閣成員悉數參加有關活動。俄方反覆表示，習近平主席將俄羅斯作為連任後出訪首站，充分體現了新時代俄中關係的特殊性，對未來俄中關係發展具有歷史意義。俄方期待同中國新一屆政府密切協調合作，加強各領域、各層級交往，推動兩國貿易、投資、能源、跨境交通等領域務實合作和人文交流取得新的更大發展。兩國元首共同簽署《中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》和《2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》，對下階段兩國關係發展和各領域合作作出規劃和部署，雙方並簽署了農業、林業、基礎科學、市場監管、媒體等領域多項雙邊合作文件。雙方重申在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，共同抵禦外部勢力干涉內政圖謀。俄方表示，反對任何形式的「台獨」，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措。

秦剛說，中俄關係發展有着堅實的政治基礎和強大的內生動力，有着歷經歲月洗禮的清醒和從容。正如習近平主席所強調的，把中俄關係鞏固好、發展好，是中方基於自身根本利益和世界發展大勢作出的戰略抉擇，不會因一時一事而改變或動搖。歷史證明，中俄關係之所以能夠經受住國際風雲變幻考驗，關鍵在於找到了國與國正確相處之道。中俄關係是光明坦蕩的君子之交，與那些封閉排他、自私狹隘的集團政治形成鮮明對比。新形勢下，中俄雙方致力於推進全面戰略協作夥伴關係，不僅將造福兩國人民，也將為人類發展進步做出新貢獻。

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三、堅持勸和促談，彰顯大國責任擔當

秦剛說，此訪正值烏克蘭危機延宕升級，外溢效應持續顯現，大多數國家憂心忡忡，呼籲緩和緊張局勢，主張停火止戰的和平、理性聲音不斷積聚。前不久，在中國推動和支持下，沙特和伊朗在北京成功對話，決定化干戈為玉帛，恢復兩國外交關係。國際社會對此高度評價，稱沙伊北京對話充分表明，中國是一個公平公正、值得信任的負責任大國，期待中國為解決地區熱點問題發揮更大作用。烏克蘭危機爆發以來，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談。中方近期發佈《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，蘊含習近平主席提出的「四個共同」、「四個應該」、「三點思考」等核心思想，吸納了各方合理關切，得到國際社會廣泛理解和認同。烏克蘭方面也積極評價中方推動停火止戰的努力，表示重視中烏友好關係，希同中方保持溝通。

此訪期間，習近平主席同普京總統就烏克蘭危機進行了坦誠、深入的交流。習近平主席指出，歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。愈是困難重重，愈要為和平留下空間；愈是矛盾尖銳，愈不能放棄對話努力。只要各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑。俄方高度評價中方秉持客觀、公正和平衡立場，表示俄方認真研究了中方立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。兩國元首會談後簽署聯合聲明再次強調，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重。俄方重申致力於儘快重啟和談，歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用。

秦剛表示，中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是危機的當事方，而是政治解決危機的倡導者、勸和促談的推動者。個別國家出於地緣政治私利，處心積慮阻撓和談努力，甚至炮製各種謠言謬論，攻擊抹黑中國。但公道自在人心。誰在遞刀拱火，誰在勸和促談，世人有目共睹。中方的主張旗幟鮮明、一以貫之，在和平與戰爭之間，選擇和平；在對話和制裁之間，選擇對話；在降溫和拱火之間，選擇降溫。中國沒有政治私利，不搞地緣操弄，真心誠意致力於勸和促談，推動停火止戰，體現了中國負責任的大國擔當，是新時代中國特色大國外交在解決國際熱點問題上的體現，符合包括俄烏在內的世界上大多數國家人民的利益和期待。

秦剛最後說，習近平主席此訪是一次具有歷史意義的友誼之旅、合作之旅、和平之旅，是習近平外交思想的又一次成功實踐。亂雲飛渡仍從容。在國際社會迷茫焦慮的關鍵當口，習近平主席再次洞察大勢、舉旗定向、砥柱中流，以中國外交政策的確定性為變亂交織的國際形勢注入寶貴的穩定性，展現了世界級大國領袖非凡的戰略定力、政治智慧和魄力擔當。今年是全面貫徹黨的二十大精神開局之年。隨着國內新冠疫情防控措施不斷優化調整，中外交往有序恢復，中國外交已經按下「加速鍵」，吹響「集結號」，今年元首外交將好戲連台、精彩紛呈。我們要深刻領悟習近平外交思想的精髓要義，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個自信」，做到「兩個維護」，更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，銳意進取，擔當作為，應變局、開新局，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，積極服務國內高質量發展，堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，為全面建設社會主義現代化國家營造良好外部環境，書寫新時代中國特色大國外交新篇章。