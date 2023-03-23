布林肯：中國還未向俄羅斯提供致命援助　中俄聯姻是權宜之計

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，中國正非常地仔細觀察美國和世界對俄羅斯入侵烏克蘭的反應，但還沒有越過向俄羅斯提供致命援助的紅線。



路透社報導，布林肯3月22日向參議院外交關係委員會作證時表示，如果允許俄羅斯在不受懲罰的情況下攻擊鄰國，這將為可能的侵略者「打開潘朵拉的盒子」，一個「衝突的世界」就此而來。

布林肯稱，烏克蘭的利害關係遠超出烏克蘭本身，對亞洲有著深刻影響，因日本和韓國在俄烏衝突中一直是烏克蘭的主要支持者。對於中國，他不認為中國在向俄羅斯提供致命援助。

中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在克里姆林宮會晤時以「親愛的朋友」相稱，並討論了中國關於解決烏克蘭衝突的建議。布林肯稱中俄的聯姻是權宜之計，俄羅斯在這段關係中很大程度上是一個小夥伴。

布林肯表示，中國對俄羅斯的政治和物質支持違背了美國利益。他告訴議員美國國務院和美國國際開發署（USAID）需要總統拜登（Joe Biden）的全部預算要求來面對俄羅斯和中國帶來的威脅，較去年增加11%。「冷戰後的世界已經結束，目前正在進行一場激烈的競爭，以決定下一步該怎麼走。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

