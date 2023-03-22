習近平訪俄｜中俄2030經濟合作 開發「東北－遠東」勢在必行？
中國國家主席習近平正對俄羅斯進行國事訪問，昨日（21日）下午在莫斯科克里姆林宮與俄羅斯總統普京舉行會談，雙方簽署了《關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》，兩國在擴大貿易、物流、能源等多方面重點開展雙邊經濟合作。其中，聲明提及「深挖兩國地方合作和邊境地區合作潛力，提高實效，發展中俄『東北－遠東』地區互利合作」一點，尤其惹外界關注。
自俄烏戰爭開打以來，加上戰事的不斷延長，俄羅斯因戰爭而飽受西方制裁，有意見認為該國脫歐入亞已成必然之勢。而脫歐入亞的其中一個關鍵點，將會是俄羅斯遠東地區的具體開發情況。
俄羅斯遠東地區，濱臨太平洋與北極海，與中國、朝鮮接壤，與美國、日本、韓國隔海相望。這片地區的土地面積達696萬平方公里，僅比全球幅員排名第六的澳洲小，人口卻只有650萬。然而，這個外表荒蕪的地區有着重要的地理位置和豐富的資源，這裏不但蘊藏着大量石油、天然氣、煤炭等化石燃料，還有富含金、銀、銅、錫、鈾、鎢等貴金屬與稀有金屬礦藏。
此外，該區的林地覆蓋高達俄羅斯森林總面積的三成，故是一處極具戰略價值和經濟價值的「處女地」。
今年初，根據俄媒報導，中俄之間已簽訂了包括能源礦產、基礎設施、農業、汽車工業、機械設備、資訊產業等79個重大項目，總投資額超過1,600億美元（約1.26萬億港元）。近年，中俄兩國的經貿關係快速升級，俄羅斯已經成為中國最大的石油供應國。據中國海關總署去年12月發布的統計數據，中俄貿易額在去年1至11月同比增長32%，達到1,724億美元（約1.35萬億港元）。
近期，中俄兩國高層互動更趨頻繁。在這次習近平到訪俄羅斯之前，習近平於去年12月21日接見來訪的統一俄羅斯黨主席、前總統梅德韋傑夫；同月30日，普京也與習近平進行視訊會晤，並邀請習近平在今春對俄羅斯進行國事訪問。這些舉措都在顯示兩國加強軍事與經濟合作的意向十分積極。
兩國早於2012年已有意開發
早於2012年，中俄已成立一項投資基金，為中國東北和俄國遠東地區的發展提供7.24億美元（約57億港元）的資金。普京當年曾表示，俄羅斯的遠東地區要把握住「中國風向」，希望借助中資的力量，來大力發展該地區的經濟。
2018年，習近平到訪遠東地區的重要海港符拉迪沃斯托克（Vladivostok）後，北京與莫斯科談妥一項6年的發展計劃，在農業、旅遊和交通基本建設等領域開展合作。此後，遠東地區達成更多中俄合作的開發計畫。2019年，中俄完成一座長達1,080公尺、橫跨黑龍江的橋樑，連結了俄國布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk）和中國黑龍江省的黑河市。
同年底，俄羅斯啟動一條名為「西伯利亞力量」（Power of Siberia）、通往中國的天然氣管道，這也是兩國間的第一條天然氣管道。根據俄中在2014年簽訂一項價值達4,000億美元的合約，俄國將為中國提供30年的天然氣供應。這次習近平訪俄期間，還與普京就「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）天然氣管道興建項目達成協議，打算再由俄國供應500億立方米天然氣至中國，管道途經蒙古，為中俄蒙三國強化經濟合作。
南京大學前教授克里斯托弗森（Gaye Christoffersen）表示，截至2021年，中資在遠東地區共有58個開發計畫，投入的資金達24億美元（約188億港元），並有許多中國貿易商聚集在符拉迪沃斯托克自貿港區，遠東地區約佔俄中經濟與貿易總額的10%。
北京積極投入俄國遠東地區的發展，已讓其在前幾年超過韓國和日本，成為該地區的最大貿易夥伴。據俄羅斯遠東與北極發展部（Ministry for the Development of the Russian Far East and Arctic），中國在其遠東地區的投資佔所有外國投資的73%。
窺覬北極航線？
「東北－遠東」地區的開發，不僅可為中國內地帶來穩定的糧食與能源供應，也有助俄羅斯取得資金，並轉向亞洲以化解被西方圍堵的壓力。過去，俄羅斯對遠東地區的開發每每猶豫卻步，很大程度是誘因不足、法規政策混亂以至對中國的戒心。
隨着今年初的大幅度開放以及今次聯合聲明的重申，引進中方資金與技術將有助於中俄互信的提升與戰略結盟的深化。
對北京而言，開發東北也是當局以往積極推動的計劃，只是成效不彰。除地方產業結構轉型不易外，與區位經濟條件不及珠三角與長三角不無關係。假如以東北作為開發俄羅斯遠東經濟特區的前進基地，結合俄國豐富的資源，進行產業升級與企業改革，或可解決東北工業區老化的問題。
除了經濟誘因，中國大力投資這個廣大地區，更重要的還有地緣政治的考量。有分析認為，俄羅斯遠東地區未來若獲得更多的中國資金投入，將是可能協助莫斯科在西方制裁下擺脫被國際孤立的方法之一。而且，假若中俄有效利用遠東地區開發，未來將日本、韓國、朝鮮納入，強化北亞與東北亞區域的經濟整合，將會對當地的地緣經濟與地緣政治產生重大的改變。
此外，隨着全球暖化，北極沿海地區的永凍冰層正在不斷消融，其地下資源與北極航道的重要性正在慢慢浮上桌面。如果北極航道全面開通，將會大大縮短歐洲、北美到亞洲的貿易距離，在全球的戰略地位將與日俱增。遠東地區的開發有助於俄國強化其在北極航道的實力，而中國也可以趁此機會加大在北極議題的話語權。
最大的困難是歷史問題…
雖說中俄兩國均有意共同開發「東北－遠東」地區，但目前還是存在一定的風險與矛盾。首先，俄羅斯當前仍處於戰爭狀態，受到國際制裁的緣故，俄國外貿的結算與物流存在許多不確定因素。另一方面，兩國對投資項目與願景亦有所出入，中國看上的是俄國的糧食生產與天然資源，而俄羅斯則希望中國協助其再工業化。
最大的障礙或許是來自歷史糾結。俄羅斯遠東地區有將近150萬平方公里的土地，是俄國從沙俄時代起巧取豪奪而來，不少中國人對此感到不滿，而過去俄國對中國人進入該地區也抱持排斥的態度，加劇雙方分歧。舉例2020年，俄羅斯慶祝遠東主要城市符拉迪沃斯托克（即海參崴）建城160年，在中國便引起憤怒反應，相信這方面的問題難以輕易解決。
有意見認為，遠東的衰落和當地對中國的巨大依賴，都使俄中兩國更難彼此信任。要化解這個歷史芥蒂，需要雙方的政治智慧與決斷力。刻下，俄羅斯有戰略東移的巨大壓力，北京大可提出完整、宏觀的方案，攜手俄羅斯開啟歷史新機遇。
中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤，中國如何形容是次行程？
中國外交部發言人汪文斌17日稱此訪是友誼之旅、合作之旅、和平之旅。習近平將同普京總統就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。
習近平訪俄議題將包括什麼？
地區安全、中俄貿易、中俄基建、金磚國家、新的金融支付系統，以及備受國際社會注視的俄烏戰爭。