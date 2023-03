習近平訪俄｜中俄2030經濟合作　開發「東北－遠東」勢在必行？

中國國家主席習近平正對俄羅斯進行國事訪問,昨日(21日)下午在莫斯科克里姆林宮與俄羅斯總統普京舉行會談,雙方簽署了《關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》,兩國在擴大貿易、物流、能源等多方面重點開展雙邊經濟合作。其中,聲明提及「深挖兩國地方合作和邊境地區合作潛力,提高實效,發展中俄『東北-遠東』地區互利合作」一點,尤其惹外界關注。



自俄烏戰爭開打以來,加上戰事的不斷延長,俄羅斯因戰爭而飽受西方制裁,有意見認為該國脫歐入亞已成必然之勢。而脫歐入亞的其中一個關鍵點,將會是俄羅斯遠東地區的具體開發情況。

俄羅斯遠東地區,濱臨太平洋與北極海,與中國、朝鮮接壤,與美國、日本、韓國隔海相望。這片地區的土地面積達696萬平方公里,僅比全球幅員排名第六的澳洲小,人口卻只有650萬。然而,這個外表荒蕪的地區有着重要的地理位置和豐富的資源,這裏不但蘊藏着大量石油、天然氣、煤炭等化石燃料,還有富含金、銀、銅、錫、鈾、鎢等貴金屬與稀有金屬礦藏。

此外,該區的林地覆蓋高達俄羅斯森林總面積的三成,故是一處極具戰略價值和經濟價值的「處女地」。

近年,中國與俄羅斯的經濟貿易發展不斷深化。(Reuters)(Reuters)

今年初,根據俄媒報導,中俄之間已簽訂了包括能源礦產、基礎設施、農業、汽車工業、機械設備、資訊產業等79個重大項目,總投資額超過1,600億美元(約1.26萬億港元)。近年,中俄兩國的經貿關係快速升級,俄羅斯已經成為中國最大的石油供應國。據中國海關總署去年12月發布的統計數據,中俄貿易額在去年1至11月同比增長32%,達到1,724億美元(約1.35萬億港元)。

近期,中俄兩國高層互動更趨頻繁。在這次習近平到訪俄羅斯之前,習近平於去年12月21日接見來訪的統一俄羅斯黨主席、前總統梅德韋傑夫;同月30日,普京也與習近平進行視訊會晤,並邀請習近平在今春對俄羅斯進行國事訪問。這些舉措都在顯示兩國加強軍事與經濟合作的意向十分積極。

習近平與普京日前簽署的聯合聲明中,再次提及發展中俄「東北-遠東」地區互利合作。(Reuters)

兩國早於2012年已有意開發

早於2012年,中俄已成立一項投資基金,為中國東北和俄國遠東地區的發展提供7.24億美元(約57億港元)的資金。普京當年曾表示,俄羅斯的遠東地區要把握住「中國風向」,希望借助中資的力量,來大力發展該地區的經濟。

2018年,習近平到訪遠東地區的重要海港符拉迪沃斯托克(Vladivostok)後,北京與莫斯科談妥一項6年的發展計劃,在農業、旅遊和交通基本建設等領域開展合作。此後,遠東地區達成更多中俄合作的開發計畫。2019年,中俄完成一座長達1,080公尺、橫跨黑龍江的橋樑,連結了俄國布拉戈維申斯克(Blagoveshchensk)和中國黑龍江省的黑河市。

符拉迪沃斯托克(Vladivostok)是俄羅斯遠東地區最大的城市,也是遠東聯邦管區人口最多和經濟最發達的地區。(Google map)

同年底,俄羅斯啟動一條名為「西伯利亞力量」(Power of Siberia)、通往中國的天然氣管道,這也是兩國間的第一條天然氣管道。根據俄中在2014年簽訂一項價值達4,000億美元的合約,俄國將為中國提供30年的天然氣供應。這次習近平訪俄期間,還與普京就「西伯利亞力量2號」(Power of Siberia 2)天然氣管道興建項目達成協議,打算再由俄國供應500億立方米天然氣至中國,管道途經蒙古,為中俄蒙三國強化經濟合作。

北京積極投入俄國遠東地區的發展,已超過韓國和日本成為該地區的最大貿易夥伴。圖為遠東地區最大城市伯力。(Getty)

南京大學前教授克里斯托弗森(Gaye Christoffersen)表示,截至2021年,中資在遠東地區共有58個開發計畫,投入的資金達24億美元(約188億港元),並有許多中國貿易商聚集在符拉迪沃斯托克自貿港區,遠東地區約佔俄中經濟與貿易總額的10%。

北京積極投入俄國遠東地區的發展,已讓其在前幾年超過韓國和日本,成為該地區的最大貿易夥伴。據俄羅斯遠東與北極發展部(Ministry for the Development of the Russian Far East and Arctic),中國在其遠東地區的投資佔所有外國投資的73%。

窺覬北極航線?

「東北-遠東」地區的開發,不僅可為中國內地帶來穩定的糧食與能源供應,也有助俄羅斯取得資金,並轉向亞洲以化解被西方圍堵的壓力。過去,俄羅斯對遠東地區的開發每每猶豫卻步,很大程度是誘因不足、法規政策混亂以至對中國的戒心。

開發「東北-遠東」背後,與北極航線的重要性與日俱增多少相關。(Getty)

隨着今年初的大幅度開放以及今次聯合聲明的重申,引進中方資金與技術將有助於中俄互信的提升與戰略結盟的深化。

對北京而言,開發東北也是當局以往積極推動的計劃,只是成效不彰。除地方產業結構轉型不易外,與區位經濟條件不及珠三角與長三角不無關係。假如以東北作為開發俄羅斯遠東經濟特區的前進基地,結合俄國豐富的資源,進行產業升級與企業改革,或可解決東北工業區老化的問題。

除了經濟誘因,中國大力投資這個廣大地區,更重要的還有地緣政治的考量。有分析認為,俄羅斯遠東地區未來若獲得更多的中國資金投入,將是可能協助莫斯科在西方制裁下擺脫被國際孤立的方法之一。而且,假若中俄有效利用遠東地區開發,未來將日本、韓國、朝鮮納入,強化北亞與東北亞區域的經濟整合,將會對當地的地緣經濟與地緣政治產生重大的改變。

此外,隨着全球暖化,北極沿海地區的永凍冰層正在不斷消融,其地下資源與北極航道的重要性正在慢慢浮上桌面。如果北極航道全面開通,將會大大縮短歐洲、北美到亞洲的貿易距離,在全球的戰略地位將與日俱增。遠東地區的開發有助於俄國強化其在北極航道的實力,而中國也可以趁此機會加大在北極議題的話語權。

符拉迪沃斯托克即中國人熟悉的海參崴,兩國目前仍就歷史與土地的爭議而存在介蒂。(Getty)

最大的困難是歷史問題…

雖說中俄兩國均有意共同開發「東北-遠東」地區,但目前還是存在一定的風險與矛盾。首先,俄羅斯當前仍處於戰爭狀態,受到國際制裁的緣故,俄國外貿的結算與物流存在許多不確定因素。另一方面,兩國對投資項目與願景亦有所出入,中國看上的是俄國的糧食生產與天然資源,而俄羅斯則希望中國協助其再工業化。

最大的障礙或許是來自歷史糾結。俄羅斯遠東地區有將近150萬平方公里的土地,是俄國從沙俄時代起巧取豪奪而來,不少中國人對此感到不滿,而過去俄國對中國人進入該地區也抱持排斥的態度,加劇雙方分歧。舉例2020年,俄羅斯慶祝遠東主要城市符拉迪沃斯托克(即海參崴)建城160年,在中國便引起憤怒反應,相信這方面的問題難以輕易解決。

有意見認為,遠東的衰落和當地對中國的巨大依賴,都使俄中兩國更難彼此信任。要化解這個歷史芥蒂,需要雙方的政治智慧與決斷力。刻下,俄羅斯有戰略東移的巨大壓力,北京大可提出完整、宏觀的方案,攜手俄羅斯開啟歷史新機遇。