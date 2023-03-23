儲局風雨中加息　議息聲明要點一覽：兩措辭有變　不再強調持續加

美國聯儲局3月22日宣布加息0.25厘，主席鮑威爾稱準備必要時再加，但議息聲明中2個措辭改變，被視為發出政策可能靈活調整的訊號。



以下是聯儲局此次會議決策以及鮑威爾會後記者會要點：

一、通脹仍太高，有必要時再加

儲局一如市場預期，加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間來到4.75厘至5厘。這是2007年10月、即金融海嘯發生前最高水平。

鑑於金融業動蕩的問題，鮑威爾稱官員們3月會議開始前數天，曾考慮暫停加息，但他們在會上也一致支持加息，原因是通脹仍然太高。

是的，通脹回落確實在發生，商品通脹正在下降，儘管速度比我們希望的要慢。非住房服務價格仍未有進展。我們還沒看到除住房以外的核心服務通脹方面的進展。然而，通脹數據確實指向了更高的通脹。 鮑威爾

二、銀行體系穩健

鮑威爾在記者會一開始便說，銀行體系是穩健且有韌性。他強調局方已採取提供流動性的措施，會使用所有工具來保護銀行體系。惟他也說，金融動蕩或導致放貸緊縮以及令經濟活動、招聘及通脹受壓，程度有不確定性，如銀行放貸大幅緊縮，影響經濟增長，儲局就沒必要再大幅加息。

他說，儲局透過更多針對性的計劃處理金融穩定問題。

美國聯儲局3月22日最終宣布加息25個基點。（Getty Images）

三、點狀圖的啟示

2023年利率預期中位數為5.1厘，暗示局方接下來只會再加0.25厘；2024年的利率預測中位數則從4.1厘升至4.3厘。

鮑威爾說，官員並沒預期今年減息預期，又稱如有需要，會做出超出預期的加息。

點陣圖顯示，2023年底利率預期維持在5.1厘，與2022年12月時的預期持平。惟點狀圖中的點確實有所移動，反映一些官員對加息路徑的預測稍微變得更「鷹」。

四、議息聲明2措辭改變

儲局將上次議息聲明所寫讓利率「預計持續的政策緊縮可能是適當」，如今改成「預計一些額外的政策緊縮可能是適當」。彭博分析，這反映局方可能希望在必要時增加暫停政策的靈活性。

五、資產負債表持續縮減

縮減資產負債表的行動會持續，將續按原先規劃每月縮持950億美元的債券。鮑威爾澄清說，資產負債表正在膨脹是因儲局實施新的流動性方案，但他表明這些措施和貨幣政策是分開的。