韓國政府催谷生育：想免除兵役就早婚兼生3個！　大膽提案惹議

韓國出生率再創新低，2022年跌至0.78%，政府多年應對低生育率政策未能奏效。尹錫悅政府3月8日指示要為低生育率提出「果敢的大膽對策」，執政國民力量黨3月21日就相關政策進行討論，提出多個方案，其中一個——也是最受爭議的：若男性在30歲前能生育3名子女，就能免除服兵役。



韓國廣播公司（KBS）報道，在國民力量黨的討論內容公開後，引來了網上熱烈討論。新政策包括考慮將原先0到8歲每月10萬韓元（約600港元）的育兒津貼，大幅擴大至滿18歲前每月補貼100萬韓元（約6000港元）。

圖為1月22日，韓國首爾景福宮。韓國正面臨生育率極端低下的問題所困。（Getty）

如此一來每個人從出生到18歲為止，將可獲政府2.2億韓元（約130萬港元）的政府資助。新政策獲得了一致好評，不過另一個政策則引來爭議：若男性在30歲前能生育3名子女，就能免除服兵役。

韓國每名男性均需服兵役，義務兵役由18至35歲，僅有身體殘障或嚴重疾病，或因體育或學業成績有非凡表現者才能免除兵役。若真的讓男性在30歲前能生育3名子女免除兵役，將如同變相鼓勵男性早婚並生兒育女以逃避兵役，除現實執行上的問題外，還會出現道德問題。

以下網民反應：

現實是愈有錢的人才有能力結婚生子，這等同是有錢人的特權啊？

女性才是真正的生育者，但為何受惠的是男人？

畢業連工作都未找到就生育？不如先資援一下讓人找到工作吧

這真的是異次元級的提議，無法理解



KBS引述政黨委員會人士報道，指會議上確實有就縮短兵役相關的可行性進行討論，但有關提議並非真正提案，也沒有想過要真的推行，要求外界不要當真。委員會人士又指出，會上還討論了包括設置每周工時上限、推行鼓勵生育宣傳等等。