梅德韋傑夫：西方不喜歡俄羅斯和中國獨立

俄羅斯衛星通訊社3月23日報道，俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在接受包括衛星通訊社在內的俄羅斯媒體採訪時表示，西方不喜歡俄羅斯和中國的獨立，因此未來幾十年內不會安寧。



圖為2023年3月21日，俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平（兩人皆不在圖中）開會前，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在克宮一處等待。（Reuters）

他向記者指出，「盎格魯撒克遜世界企圖控制所有這一切，蘇聯、華約和經互會解體後他們暫時得逞。後來中國猛烈發力，再後來我們放開了手腳並表現出獨立性。這讓他們非常不喜歡。因此，未來幾年甚至幾十年都不會有安寧。」

此外，梅德韋傑夫在接受採訪時還表示，西方既不需要與俄羅斯的平等夥伴關係，也不需要與中國的平等夥伴關係，而是想要主導世界。

梅德韋傑夫告訴記者：「遺憾的是，西方不想與我們建立任何平等夥伴關係，因為他們不需要。他們不需要同我們的這種夥伴關係，也不需要同中國的這種夥伴關係。這不是因為我們不富裕和我們不正確，而僅僅是因為他們不需要。他們需要根據自己的想像來主導世界。」

圖為2023年3月23日，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在莫斯科郊外的一處住所接受俄羅斯媒體採訪時發表講話。（Reuters）

梅德韋傑夫承認曾一度認為「我們完全可以與他們建立正常的夥伴關係，因為我們不是敵人，我們沒有任何意識形態分歧」，但當自己「深思所有這些細微差別時」才認識到事情的實質。

他表示，西方認為這是他們的世界，是他們在管理，在制定規則，包括臭名昭著的「基於規則的秩序」，而不是聯合國憲章。

中國國家主席習近平3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問，這是他第三次擔任國家主席後首次出訪。3月21日，習近平同俄羅斯總統普京舉行了非正式會見，次日，雙方舉行了大範圍會談。訪問期間，雙方簽署了《中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》和《關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》。