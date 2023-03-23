中日領導人訪俄烏　東亞地區矛盾加劇

中日首腦本周分別訪問俄烏後，不僅難以推動烏克蘭戰爭邁向止戰，東亞和印太地區的分歧矛盾還可能激化。



中國國家主席習近平及日本首相岸田文雄，本周分別訪問已交戰逾一年的俄羅斯及烏克蘭。相較於外界預期已久的習近平對俄羅斯國事訪問，岸田週二（3月21日）的基輔之行相當突然且無預警，引發外界推測是刻意與習近平訪俄時間重疊，目的是與進一步相互抱團的中俄互別苗頭。

儘管中日都不是俄烏戰爭的當事方，但這兩國去年以來都持續受到「今日烏克蘭明日東亞」的引喻籠罩。加上中西方在印太地區地緣政治博弈不斷升級的背景，烏克蘭戰爭局勢對中日而言都難以事不關己。

習近平將此次訪俄行程定位為「友誼合作和平之旅」，以和平調停者之姿前往莫斯科。但白宮表示不以為然，發言人科比週二還發出美國迄今對中國調停者角色最直接的批評，認為中國不公正，不斷複述俄羅斯的政治宣傳，把烏克蘭戰爭描繪為彷彿是西方對俄羅斯的開戰，對俄羅斯總統普京的直接威脅。

在俄烏戰爭滿一年之際，中國今年2月曾發布12點《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，敦促俄烏啟動和談。

普京星期二與習近平會晤後，將中國這份文件稱為「和平計劃」，並表示可作為俄烏談判基礎，就等基輔及其西方盟友準備好這麼做，給足習近平面子。

中俄元首同日簽署發表的聯合聲明還針對烏克蘭問題表態。儘管俄羅斯是戰爭發動方併入侵烏克蘭，但中國在俄烏戰爭爆發以來不斷重申的態度：聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，也寫入聲明。

聲明中還提出其它積極表述，包括俄羅斯重申致力於儘快重啟和談、歡迎中國願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用等，似乎為中國與烏克蘭進一步對話預留伏筆。

習近平訪俄：國家主席習近平與俄總統普京出席聯合聲明簽署儀式。（Reuters）

中俄聲明同時也重申反對單邊制裁，強調解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切，並防止形成陣營對抗，拱火澆油，呼籲停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。這番表述明顯淡化俄羅斯發動戰爭的責任，同時繼續把戰爭升級大部分責任歸咎給西方，似乎被白宮言中。

中俄聲明中，在促進俄烏走向止戰缺乏細節及實質計劃，其實在意料之中。

中國當前的優先事項是疫後拼經濟，並在軍事科技上繼續縮小與美國的差距，對抗共同對手美國是目前凝聚中俄的最大公約數。北京因此不可能為了烏克蘭戰事施壓莫斯科，畢竟烏克蘭戰爭還能一定程度牽制西方軍事資源，同時也分散西方對中俄的打壓力度，暫時不會都集中到印太來。

日本為今年G7峰會主席國，2 月24 日，首相岸田文雄在東京主持與七國集團領導人等人的在線會議，紀念俄羅斯入侵烏克蘭一周年。（Reuters）

另一方面，中俄聲明還暗含中俄對「今日烏克蘭明日東亞」的警告，對域外軍事力量破壞東北亞和平穩定表示反對。

兩國也反對在亞太地區拼湊封閉排他的集團架構，製造集團政治和陣營對抗，點名美國抱守冷戰思維，推行「印太戰略」，對地區和平穩定造成消極影響。兩國也對北約持續加強同亞太國家軍事安全聯繫、破壞地區和平穩定表示「嚴重關切」。

執政後不斷加強與北約關係的岸田，周二則是閃電訪烏，成為最後一位造訪基輔的七大工業國集團（G7）領袖，也是二戰後首次踏入戰區的日本首相，時間點適逢習近平訪俄。擔任G7輪值主席的岸田，不僅到俄羅斯被指大規模殺害平民的布查鎮致哀，還與烏國總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，同意升級兩國關係為「特殊的全球夥伴關係」。

被澤連斯基讚為「真正強大的國際秩序捍衛者」的岸田，會中批評俄羅斯的侵略破壞世界秩序基礎，違反國際法，還承諾繼續堅定支持烏克蘭，通過北約向烏國提供3000萬美元非致命性援助，並援助其能源部門4.7億美元。

岸田訪烏引發中俄警惕。俄羅斯國防部週二稱派出兩架戰略轟炸機，在日本海上空盤旋七個多小時，釋放濃濃的警示信號；中國外交部發言人汪文斌同日也呼籲日本，多做有利於局勢降溫的事，而不是相反，明顯透露不滿。

事實上，岸田抵達烏克蘭數小時前，才結束對同為四方安全對話（QUAD）成員的印度的兩天訪問。

岸田星期一在新德里會晤印度總理莫迪（Narendra Modi）時，強調兩國共同的民主價值觀和對國際法治的尊重，表示希望加強雙邊安全與經濟合作，還提出自由開放的印太地區新計劃，稱將於2030年前投資750億美元，支援印太基建等。這明顯旨在加強抗衡中國在印太與日俱增的影響力，同時鞏固與南亞國家的關係。

可以預期，中日首腦本周分別訪問俄烏後，不僅難以推動烏克蘭戰爭邁向止戰，東亞和印太地區日深的分歧矛盾還可能激化。中西方地緣政治裂痕也勢必隨着對抗陣營更為鞏固而越來越深。

本文獲《聯合早報》授權轉載

