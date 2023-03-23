中菲副外長會晤　據報中國對「菲向美軍開放基地」表不滿

中國外交部副部長孫衛東訪問菲律賓，3月23日會晤菲律賓副外長拉扎羅（Theresa Lazaro）。美媒引述一位匿名菲律賓官員指，在閉門會議期間，中方代表團對美國在菲律賓的軍事存在表達強烈不滿。



報道指，中菲會談開場時，兩方在傳媒前寒暄、握手，未有提及敏感議題，但據一位與會的匿名菲律賓官員講述，在閉門會議階段，中方代表團對美國在菲律賓的軍事存在表達強烈不滿。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）之前在1月30日至2月2日訪問韓國及菲律賓。他在訪問菲律賓期間，美菲同意在菲增設4個軍事基地供美軍使用，引起中方不滿。

中國外交部副部長孫衛東（右）訪問菲律賓，3月23日會晤菲律賓副外長拉扎羅（Theresa Lazaro，左）（Reuters）

中國外交部2月初指，中方一貫認為國家間的防務安全合作應當有利於地區和平穩定，不應針對第三方或損害第三方利益，美方出於一己私利，抱着零和思維不斷在本地區加強軍事部署，是在加劇地區局勢緊張，危害地區和平穩定。

孫衛東3月22至24日出訪菲律賓，期間會同拉扎羅共同主持第23次中菲外交磋商和中菲南海問題雙邊磋商機制第7次會議。兩人在23日主持會談，旨在評估整體中菲關係，24日的會談則會集中於南海問題。